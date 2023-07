FC Volendam breekt contract met Calvin Twigt open

Het contract van Calvin Twigt bij FC Volendam is met twee jaar verlengd met een optie voor nog een derde jaar. Dat maakte de eredivisionist vanavond bekend.

De 20-jarige middenvelder keerde in de tweede seizoenshelft terug in de basisformatie van toenmalig trainer Wim Jonk, nadat hij vanwege een slepende blessure driekwart jaar niet in actie kon komen.

De nieuwe verbintenis van Twigt loopt tot medio 2026 met dus een optie tot de zomer van 2027. "Ik kijk ernaar uit om de komende periode de volgende stappen in mijn ontwikkeling te maken. Volendam is een goede omgeving voor mij, ik voel me hier thuis”, aldus Twigt op de website van de club.

Vandaag trainde Twigt tijdens de eerste veldtraining apart van de groep omdat hij op dit moment niet helemaal fit is.