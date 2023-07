Speeltuintje in Huizen al jaren door jeugd geterroriseerd, burgemeester komt nu poolshoogte nemen

Het speeltuintje aan de Jacob van Heemskerkstraat in Huizen wordt al jarenlang geterroriseerd door jongeren. Spelende kinderen zouden door andere kinderen worden uitgescholden, geïntimideerd, geslagen en geschopt. Burgemeester Niek Meijer ging samen met Versa Welzijn in gesprek met de buurtbewoners om 'tot een leefbare en prettige buurt te komen'.

Al jaren is het een bron van zorgen: het speeltuintje aan de Jacob van Heemskerkstraat in Huizen. Er is een tweedeling ontstaan tussen kinderen die graag daar willen spelen na schooltijd en een groep jonge raddraaiers die andere kinderen lastigvallen, intimideren of zelfs schoppen en slaan. Veel kinderen durven inmiddels niet meer naar het speeltuintje.

Probleemlocatie

De 'opbouwwerkers' van Versa Welzijn hadden deze probleemlocatie al eerder op het oog. "Het speelt al jaren; soms is het wat minder, soms is het wat meer", zegt Wanda Griffioen, opbouwwerker bij Versa Welzijn. Opbouwwerkers helpen bewoners van een buurt onder andere om daar de leefbaarheid beter te maken.

De opbouwwerkers rijden rond in het Gooi met een tuktuk als een soort 'koffietafel' om buurtproblemen te bespreken. Burgemeester Niek Meijer van Huizen had aangegeven een keer mee te willen naar zo'n buurtgesprek. Het speeltuintje leek Versa Welzijn daarvoor een aangewezen plek. Bezorgde ouders konden daar hun verhaal kwijt en vragen stellen aan de burgervader. Op de vooraf aangekondigde bijeenkomst waren wel de bezorgde ouders maar niet de ouders van de overlastgevers aanwezig.

Geen toezicht van ouders

Dat is ook een probleem erkent Griffioen. Er is weinig inzicht in wie de ouders zijn van de probleem gevende jeugd. Van hen is er weinig tot geen toezicht te verwachten. Wel is er meerdere malen toezicht geweest van de politie. "Er worden nog net geen strafbare feiten gepleegd", geeft Griffioen aan, "maar we weten niet alles want mensen zijn af en toe ook meldingsmoe."

Door de ouders van de geïntimideerde kinderen is van alles geprobeerd tegen de overlast maar nu zijn ze ten einde raad volgens Burgemeester Meijer. Daarom heeft hij eerst 'vooral goed geluisterd en een aantal vragen gesteld.' De gemeente gaat kijken naar de problemen en proberen met een andere aanpak meer te bereiken.