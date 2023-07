'Tachtig procent van appeloogst is verloren door de appelbloesemkever'

Vanwege de massale aanwezigheid van de appelbloesemkever gaat dit jaar een groot deel van de appeloogst verloren. Het kevertje, ongeveer even groot als een lieveheersbeestje, werd voorheen altijd bestreden met het middel Raptol. Maar omdat het goedje vanaf dit jaar verboden is geworden, is het diertje bezig met een vernietigende opmars.

Door de opmars van de appelbloesemkever is de appeloogst dit jaar desastreus - NH Nieuws

Vanwege zijn biologisch dynamische aanpak maakte fruitteler Wil van de Fruittuinen van West zelf nooit gebruik van het bestrijdingsmiddel, maar veel andere appeltelers deden dat wel. Nu het goedje verboden is, plukt ook hij daar de zure vruchten van. Hij heeft nog geluk: omdat hij naast appels andere fruitsoorten teelt, blijft de schade bij hem beperkt. Ondanks dat grijpt de verwoesting dat het beestje dit jaar aanricht hem aan. "Ik heb pijn in mijn buik voor mijn collega-fruittelers die enkel van de appels moeten leven", aldus Wil. "Die hebben een megaprobleem."

"Ik heb pijn in mijn buik voor mijn collega-fruittelers die enkel van de appels moeten leven" Wil Sturkenboom, fruitteler Fruittuinen van West

Als in maart de eerste knoppen aan de boom verschijnen, slaat de appelbloesemkever toe

De kever slaat toe in maart In maart slaat de kever toe. "Hij prikt in de bloemetjes en legt daarin een ei", legt Wil uit. "En zo prikt één zo'n kever misschien wel vierhonderd bloemetjes aan. Dat betekent einde oefening voor het bloemetje." Want, geen bloemetje betekent geen appel. En zo zitten de appeltelers ineens met een enorm probleem want een oplossing is nog niet in zicht. "Wie weet is het volgend jaar wel nog erger", zo schetst de biologisch dynamische fruitteler één van de mogelijke scenario's.

Met speciale buisjes die overal in de boomgaard zijn opgehangen, wordt geprobeerd de grootschalige aanwezigheid van de kever in te dammen. "Wij noemen dit appelbloesemkever-bungalo's", zo licht Wil toe. Het idee is dat de beestjes daar in kruipen, maar dat valt in de praktijk nogal tegen. Meerdere buisjes worden gecheckt maar er is geen spoor van de kever te bekennen. Wil geeft ze geen ongelijk: "Als ik een appelbloesemkever was, zou ik er ook niet in gaan zitten." Komend najaar gaat Wil samen met zijn team nadenken over een plan hoe het beestje komend seizoen, vanzelfsprekend op geheel natuurlijke wijze, te bestrijden.

