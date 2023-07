Haarlemse wijkagent plukt sloependief uit het riet

Wijkagent Nico van Stenis had een hectische maandagochtend. Nog voor 06.30 uur kwam de melding binnen dat er een sloep was gestolen. Omdat de boot was voorzien van GPS-apparatuur, kon de eigenaar vertellen dat het vaartuig zich op het water van de Mooie Nel in Haarlem bevond.

Het vaste werkgebied van Van Stenis is Haarlem Centrum. Hij haastte zich met twee collega's naar het Havenkantoor bij de Prinsenbrug om de politieboot op te halen. Met de gaskraan vol open was de gestolen sloep binnen vijf minuten achterhaald. Inclusief de dief, die zich in een rietkraag had verschanst.

Op het instagramaccount van de wijkagent staat een filmpje waarop te zien is hoe twee agenten de gestolen boot enteren en de dief in de boeien slaan. Die gooit zijn telefoon nog overboord, het is volgens een politiewoordvoerder niet helemaal duidelijk waarom hij dat deed.

Arnhemmer

De verdachte is een 50-jarige man uit Arnhem. Hij zit nog vast voor verhoor en werkt volgens de politie niet echt mee aan het onderzoek. De gestolen boot is weer terug bij de eigenaar. En wijkagent Nico vond dat hij na een 'lekker begin van de dag' nu wel 'een bakkie' had verdiend.