Boeddhistische John vindt steun in Purmerends heiligdom

Purmerend heeft er sinds dit weekend een stukje heilige grond bij. De boeddhistische tempel in het Leeghwaterpark, ook wel Wat Buddhavihara Amsterdam, is tijdens een grote ceremonie heilig verklaard. John Romein gaat zo vaak zijn ziekte het toelaat naar de tempel om te bidden en te klussen als vrijwilliger. "Dat is zo mooi, je krijgt er kippenvel van. Dit is echt mijn tempel geworden."

De 69-jarige John heeft twee en een half jaar geleden kanker overwonnen en moet nog twee jaar 'schoon' zijn om in aanmerking te komen voor een donornier. De Amsterdammer is namelijk nierdialysepatiënt en krijgt regelmatig bloedtransfusies toegediend. Hierdoor kon hij niet bij de ceremonie van 'zijn' tempel zijn. Vandaag loopt hij door het gebouw in het park van Purmerend en heeft hij het gevoel alsof er iets is veranderd.

Positieve atmosfeer

Die 'verandering' heeft wellicht iets te maken met het feit dat de tempel zondag is ingewijd door honderden boeddhisten uit heel Europa. Ook vandaag zijn er nog veel in het oranje geklede monniken aanwezig die er eten en klussen aan de tempel. John helpt ook bij de tempel en laat een beeld zien dat hij heeft geschilderd. "De atmosfeer is beter, positiever. Alsof er iets gebeurd is, een gradatie omhoog in de belevenis van Boeddha", legt hij uit.

Ziel en zaligheid

Een paar jaar geleden kwam John in een tempel in Thailand en daar raakte hij in contact met het boeddhisme, waarna hij zich bekeerd heeft. Het geloof helpt hem om te leven met zijn ziekte. "Niet je kop in het zand steken en denken: het zal over een paar weken wel afgelopen zijn. Helaas zijn er een aantal dingen die ik niet kan doen, maar er zijn ook dingen die ik wel kan doen en die beleef ik met mijn hart en ziel en zaligheid. En dat is belangrijk."