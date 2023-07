Operatie-assistent OLVG pakt vervuilende zorgsector aan

In operatiekamer 14 laat Hoppe bluewraps zien waarin alle instrumenten steriel verpakt zitten. "Voorheen werden die weggegooid en verbrand, nu zamelen we ze in en worden er nieuwe producten van gemaakt", vertelt Hoppe in het televisieprogramma Pak An Groen. Ook staplers die gebruikt worden bij maagverkleiningen en het dicht nieten van darmen worden inmiddels gerecycled.

Chemofiets

De zorgsector is verantwoordelijk voor zeven procent van de totale CO2-uitstoot. Daarom hebben de meeste ziekenhuizen inmiddels een coördinator duurzaamheid. In het OLVG is dat Marleen Kuytm die vooral de gebouwen zelf aanpakt met driedubbel glas, vloertegels van sloopafval, zonnepanelen, een WKO (warmte koude opslag) en een groen dak. Daarnaast is er een duurzaam mobiliteitsbeleid. Personeel dat met het openbaar vervoer, lopend of op de fiets komt, krijgt een hogere kilometervergoeding. Ook zijn er online poligesprekken en een chemofiets, zodat patiënten thuis chemo kunnen krijgen.