Minister brengt bezoek aan achtergesteld Oudesluis: "Willen dat het dorp in leven blijft"

Steeds lastiger een huisarts vinden, buslijnen die verdwijnen, winkels die sluiten en steeds minder onderwijs in de buurt: het is tegenwoordig steeds vaker de realiteit in veel dorpen in de provincie. Het verschil in leefbaarheid tussen randstad en de overige gebieden wordt steeds groter en dat kwam Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken, vandaag in Oudesluis met eigen ogen zien.

Na flink wat handen van alle aanwezigen te hebben geschud, was het tijd voor de minister om een rondje door Oudesluis heen te lopen. Lies Wouter, voorzitter van Algemeen Dorpsbelang Oudesluis, nam hierin het voortouw en schetste de minister tijdens de wandeling de huidige situatie in het dorp voor.

Reden genoeg voor Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken, om een bezoek te brengen aan de Noordkop en van inwoners zelf te horen wat volgens hen de knelpunten zijn. Het bezoek startte in Den Helder, waar de focus vooral lag op de maritieme sector en had als laatste stop Oudesluis. Het dorp telt zo'n 720 inwoners en faciliteiten zoals een supermarkt, kroeg en bibliotheek verdwijnen er de afgelopen jaren als sneeuw voor de zon.

Eind maart van dit jaar brachten de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving een adviesrapport uit genaamd 'Elke regio telt', waarin werd geconcludeerd dat bepaalde regio's worden achtergesteld. De kop van Noord-Holland is één van die achtergestelde regio's die in het rapport benoemd wordt.

Die leegstand wordt goed duidelijk als de groep langs de laatste kroeg van het dorp loopt, die al een tijdje gesloten is. Er blijft, behalve de voetbalkantine, weinig meer van over van Oudesluis en dat maakt dat dorpelingen sociaal gezien steeds geïsoleerder leven. Dat is iets waar Wouters vaak over nadenkt. "We maken ons ernstig zorgen daarover. Er is gewoon aandacht, geld en energie nodig om dit dorp levend te houden."

Veel kracht

In een van de laatste ontmoetingsplekken van het dorp, het dorpshuis, is het vervolgens tijd voor een gesprek met andere genodigden, die ook allemaal belang hebben bij een betere welvaart in de Noordkop. Wethouders van gemeenten Schagen en Hollands Kroon schoven aan, maar ook Jaring Dam van de dorpsraad in Kreileroord, Fijko van der Laan van de Belbus en Corrie Leijen van Wonen Plus Welzijn Noordkop.

In het gesprek werd goed duidelijk dat het wegvallen van veel sociale voorzieningen in dorpen in de Noordkop een groot gemis is, maar er kwamen ook bijzondere voorbeelden van hoe dorpelingen niet bij de pakken neer gaan zitten. Zo telt Wonen Plus Welzijn zo'n 1.400 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

"Ik zie dat er ook wel heel veel kracht is. Als wij geen vrijwilligers zouden hebben, dan kunnen we allemaal naar huis", aldus Corrie Leijen van Wonen Plus Welzijn Noordkop.

Begrip van minister

Als de minister na het gesprek vertelt wat haar het meeste opvalt, is ze vrij duidelijk: "De gemeenschapskracht. Dat ondanks de afgelopen paar jaren hier bijvoorbeeld de school is weggegaan, mensen toch de schouders eronder zetten om goede dingen te blijven doen."

Bruins Slot realiseert zich goed dat dit alles niet vanzelf gaat. "Het is echt een hele klus en hangt samen met de kracht van mensen om daar tijd in te investeren en de gemeente die daar ook bij helpt. Ik zie een hele mooie plek om te leven en te wonen, maar ik snap tegelijkertijd wel heel goed dat als je dat wil, er ook wel iets moet zijn. Dat afgelopen jaren er veel is verdwenen, dat heeft zijn sporen wel achtergelaten, is mij duidelijk geworden", vertelt de minister.