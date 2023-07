Larense dorpstaxi gaat weer rijden, met nieuwe 'weersbestendige bus'

Al maanden rijdt de kleine taxi niet meer in Laren, maar daar komt dit jaar verandering in. Stichting Dorpsbus Laren wil een nieuw elektrisch karretje gaan leasen, zodat Laarders die wat minder goed te been zijn weer gratis gebruik kunnen maken van deze haal- en brengservice, die eind vorig jaar plots gestopt is. Met wat financiële hulp van de gemeente moet de nieuwe en 'weerbestendige' dorpsbus snel weer rijden.

De 81-jarige Nan mocht als eerste gebruik maken van de Brinkbus - Daan Visser

De Brinkbus maakte vorige jaar de eerste kilometers. Sinds die tijd konden Laarders die wat ouder zijn en/of wat minder mobiel zijn mee met de kleine dorpstaxi. Het gaat om korte ritjes die de inwoners bijvoorbeeld naar de huisarts brengen, naar het Singer Museum of naar het dorpshart. Het initiatief van het busje is van voormalig wethouder Ton Stam en het laten rijden van de Brinkbus heeft meerdere doelen. Naast het vergroten van het lokale verkeersnetwerk moet deze service er eveneens voor zorgen dat de inwoners zich makkelijker en beter kunnen verplaatsen, waardoor zij ook minder eenzaam zijn. Inwoners moeten beter kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Genoeg animo Maar inmiddels rijdt het kenmerkende elektrische autootje al een paar maanden niet meer in Laren. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan animo. Dat was er wel. Eind vorig jaar bleek dat de Brinkbus zo'n twintig ritjes per dag maakt. NH maakte eerder deze reportage over de Brinkbus. Tekst gaat door onder de video.

De 81-jarige Nan is blij met de Brinkbus - NH Nieuws

Het probleem is het wagentje zelf. Volgens Stichting Dorpsbus Laren, die een startsubsidie kreeg van 40.000 euro van de gemeente, voldeed het voertuig niet aan de wensen van comfort en veilig vervoer. Zo sloten de deuren slecht, was de besturing verre van optimaal, werkte de verwarming allesbehalve goed en chauffeurs en passagiers vonden het taxibus niet stevig. Slecht zicht Gedurende de winter bleek het al helemaal niet veilig. Binnenin tochtte het, omdat de deuren niet lekker dichtgaan. Daarnaast was het in het wagentje snel vochtig en koud, waardoor de ramen besloegen. De chauffeur had dan slecht zicht op de weg. Dat leidde tot gevaarlijke situaties. Tevens bevroren de sloten nogal snel. Een föhn moest er aan te pas komen om de sloten te ontdooien.

"Het voertuig voldoet niet aan het doel om oudere dorpsbewoners op verkeersveilige wijze fit en droog op de plaats van bestemming te krijgen" wethouder Frits Westerkamp