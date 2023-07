Boze man protesteert al hele dag in Hilversum voor niet-bezorgde televisiegids

Meneer Van den Berg uit Dordrecht is radeloos. Sinds jaar en dag heeft hij een abonnement op de TrosKompas, alleen wordt-ie de laatste tijd steeds vaker niet bezorgd. Hij heeft hierover al brieven geschreven én gebeld naar de AVROTROS, maar 'niks helpt'. Daarom demonstreert hij sinds vandaag in Hilversum. "Als het moet blijf ik hier de hele nacht zitten."

Een paar jaar geleden ontving hij voor het eerst geen TrosKompas, een weekblad van de AVROTROS dat elke woensdag bij abonnees door de brievenbus komt. "Ik heb toen een brief geschreven naar de directeur van de omroep. Maar daar heb ik nooit een reactie op gehad."

"Ik ben het zó ontzettend zat", zegt Van den Berg. Sinds 6.30 uur zit hij al aan de 's-Gravelandseweg in Hilversum. Rondom zijn witte tuinstoel hangen bordjes met 'oplichting', 'diefstal' en 'bedrog'. In zijn hand houdt hij de Nederlandse vlag halfstok vast.

Toch ontving hij niet veel later het blad alsnog. Alleen lijkt het probleem de afgelopen maanden ineens weer vaker voor te komen. "De laatste tijd heb ik al drie keer gebeld omdat ik geen TrosKompas had ontvangen. Meestal krijg ik hem dan alsnog twee dagen later, maar deze week ontving ik helemaal niks."

Hij is er sindsdien helemaal klaar mee. "Ik heb de AVROTROS gebeld en gezegd dat ik maandag ga demonstreren. Nu zit ik hier al de hele dag en niemand wil met mij praten." Hij is vanmorgen vroeg vanuit Dordrecht naar Hilversum gekomen, en is voorlopig nog niet van plan om van zijn tuinstoel af te gaan.

'Landelijk probleem'

Volgens Edger Hamer, hoofdredacteur van TrosKompas, ligt het probleem bij sluitingen van enkele distributiecentra en personeelstekorten bij PostNL. "We vinden het ongelooflijk vervelend dat onze abonnees hier zoveel last van ondervinden. Ze zijn zo verknocht aan TrosKompas dat ze de gids geen dag kunnen missen."

Om het goed te maken met meneer Van den Berg, hebben ze hem vandaag alsnog een televisiegids meegegeven. Voor de demonstrant is dat niet voldoende. "Ik eis compensatie voor alle telefoonkosten die ik heb gemaakt én ik wil 30 euro voor de reiskosten. Als het moet, zit ik hier nog de hele nacht."