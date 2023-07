Scheuren in Vennepse Witte Kerk groeien, reddingsplan in de maak

De fundering van de historische Witte Kerk in Nieuw-Vennep is zo erg aan het verzakken, dat scheuren in de muren zijn ontstaan. De schade aan een van de oudste gebouwen in de gemeente wordt steeds groter, daarom komt de kerkgemeenschap nu met een reddingsplan.

"De scheur die beneden met enkele millimeters begon, is hier doorgezet en dan gaan we naar centimeters." Kerkganger Jan Willem Buitenhuis wijst een scheur in de muur op de tweede verdieping van de kerk aan. Met de scheurmeter die hij eroverheen heeft gemonteerd, kan hij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. Toen de kerk in 1862 werd gebouwd, mankeerde er al het een en ander aan de fundering. Toch staat het gebouw al dik anderhalve eeuw te pronken op de kruising van de Hoofdweg Oostzijde en de Venneperweg. In 2019 werden de eerste scheuren zichtbaar. Al snel bleek wat de oorzaak is: "De fundering is gaan rotten, omdat er schimmels of bacteriën in zitten", legt Jan Willem uit. Tekst gaat verder na de foto.

Jan Willem naast een van de scheuren - NH Nieuws

Dat zorgt nu nog niet voor gevaarlijke situaties, maar naar verwachting moet een grondige renovatie van de kerk binnen vijf jaar plaatsvinden. De scheuren in de kerkmuren lopen ook door in de muren van de naastgelegen pastorie, dus ook daar moet wat aan worden gedaan. Stadsbehoud Amsterdam wil de kerk hierbij ondersteunen. De kosten zullen naar schatting uitkomen op meer dan twee miljoen euro. Jan Willem denkt dat het zeker de moeite waard is om de kerk te redden. De nieuwe generatie kerkgangers is niet alleen aanzienlijk groot, het is ook een iconisch pand voor veel Vennepers. De kerk wil er de komende jaren voor zorgen dat het gebouw de gemeenschap nog meer gaat brengen. Maatschappelijk bijdragen "Tijdens de zoektocht naar hoe we met de problemen van de fundering om moeten gaan, is eigenlijk een veel groter plan ontstaan", vertelt Jan Willem enthousiast. De geloofsgemeenschap is na gaan denken over hoe zij moet omgaat met de vierkante meters die zij bezit in Nieuw-Vennep. Zij vroegen zich af: 'kunnen we maatschappelijk meer bijdragen?'. Zo ontstond het plan om ruimtes in het naastgelegen zalencentrum Het Trefpunt te gaan verhuren aan maatschappelijke en sociale organisaties die moeilijk ruimte kunnen vinden in de gemeente.

"Dan moet je denken aan een tandarts of een fysio. We willen zo kijken hoe we de ongeveer duizend vierkante meter die we hebben zo goed mogelijk kunnen inzetten voor maatschappelijke en sociale doeleinden, maar ook voor de lokale ondernemer bijvoorbeeld," legt lid van de kerkenraad Marco Kok uit. Daarbij wordt gestreefd naar kruisbestuiving. "Dat die fysio 's avonds bijvoorbeeld een lesje valpreventie geeft aan ouderen uit de buurt die hier altijd koffie komen drinken." De inkomsten die de kerk uit de verhuur genereert, kunnen in de renovatie van de gebouwen worden gestoken. Een aantal mogelijke huurders heeft zich al gemeld met een plan. Na de zomer komt een architect met een eerste tekening.