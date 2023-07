Zorgen om teloorgang Vlaskamp, make-over noodzakelijk

Meer dan een open groene grasvlakte met een paar speeltoestellen is wijkpark de Vlaskamp in de Broekpolder niet. Het blijkt een ontmoetingsplek voor puberende hangjongeren en een bron van criminaliteit. De vereniging EcoHeemskerk heeft daarom de hulp ingeschakeld van student-landschapsarchitecten, die een plan hebben opgesteld om de leefbaarheid in het park te verbeteren. Nu vragen ze bewoners om hulp.

Afgelopen zaterdag verzamelden de leden van EcoHeemskerk en een aantal betrokken burgers zich bij restaurant La Citadel, schuilend onder een parasol tegen de regen. Het vrijwilligerscollectief presenteerde hun plannen voor de aanpak van Vlaskamp en vroeg de bewoners om feedback.

Vlaskamp Broekpolder - NH Nieuws / Loïs Iglesias

De ideeën zoals een solarpark, kinderboerderij of een sportpark werden naar voren geschoven en vervolgens bejubeld of onderuit gehaald. En dat is precies waar de initiatiefnemers op hoopten. "Het maakt ons niet uit wat er gebeurt, zolang er maar iets gebeurt. En daar hebben wij de feedback van omwonenden voor nodig", legt Ario van der Zande van EcoHeemskerk uit.

Problematiek Samen met EcoHeemskerk-collega Bertus Berghuis neemt hij het voortouw in de aanpak van Vlaskamp. "De Broekpolder beslaat zowel een deel van Heemskerk als van Beverwijk. Er gebeurt hier nauwelijks iets. Het Heemskerkse gedeelte trekt naar het centrum, terwijl Broekpolder een beetje achterblijft. We willen ervoor zorgen dat de wijk meer betrokken raakt bij Heemskerk, dat de criminaliteit in het gebied afneemt en de leefbaarheid wordt verbeterd," legt Van der Zande uit. De mannen zijn beide actief in de politiek en worden regelmatig geconfronteerd met problemen in de wijk. Volgens Van der Zande spelen puberende jongeren hierbij een rol. "Naarmate ze ouder worden, willen ze zichzelf afzetten tegen hun ouders. In de Broekpolder hebben ze alle vrijheid en ruimte, daarom denk ik dat ze hier naartoe trekken."

"We zijn verkeerd bezig, want we moeten de jeugd overal bij betrekken. Ik zou dat graag willen, maar op mijn 84-jarige leeftijd heb ik daar geen grip meer op" Bertus Berghuis

Toch wijzen ze de jongeren niet als schuldigen aan voor de problemen in de wijk, legt Berghuis uit. "Er wordt constant bezuinigd en bezuinigd. De jeugdwerker hier had eerst twintig uur, maar dat aantal is teruggebracht naar achttien, zestien en uiteindelijk veertien. Terwijl het eigenlijk meer zou moeten zijn. We zijn verkeerd bezig, want we moeten de jeugd overal bij betrekken. Ik zou dat graag willen, maar op mijn 84-jarige leeftijd heb ik daar geen grip meer op."

Herinrichting Vlaskamp De oplossing voor de problematiek lijkt volgens de heren te liggen in een herinrichting van Vlaskamp. "We hebben contact gezocht met studenten landschapsarchitectuur in Velp en hebben het probleem voorgelegd. Het resultaat was dat we een park moeten creëren dat maximale verbinding mogelijk maakt", legt Van der Zande uit.

In totaal hebben de studenten Van Hall Larenstein drie modellen gemaakt, die de heren afgelopen zaterdag aan geïnteresseerden hebben gepresenteerd. "Een mogelijke aanpak is om er een solarpark van te maken, waarbij gemeenschappelijke groene stroom wordt opgewekt", vertelt hij. Een passende oplossing vinden blijft lastig. "Sommige mensen struikelen over de zonnepanelen, anderen willen juist een kinderboerderij en weer anderen hebben daar geen behoefte aan. Dus we zijn aan het onderzoeken hoe we deze verschillende wensen kunnen verenigen en hoe we het gezamenlijk kunnen oplossen", legt hij uit.

Burgerintitiatief Het beste plan lijkt om de drie ontworpen modellen met elkaar te combineren. "We hebben afgelopen zaterdag waardevolle feedback ontvangen van omwonenden. We gaan nu met vijf bewoners aan tafel die zich bij ons aansluiten om het plan verder te verbeteren. Vervolgens zullen we dit herziene plan opnieuw voorleggen aan een grotere groep. Zodra we tot overeenstemming komen, zullen we een burgerinitiatief oprichten om het plan bij de gemeente voor te leggen", zegt Berghuis.