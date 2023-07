Van slagtand tot dieptemijn: deze bizarre vondsten gingen de enorme haai voor

Uit de Noordzee worden met enige regelmaat opmerkelijke objecten gevist. Afgelopen week nog werd een al dode, enorme haai van 200 kilo zwaar en vijf meter lang uit het water gehaald. NH zet de vijf indrukwekkendste vondsten op een rij.

1. Reusachtige heilbot Een Helderse visser haalde in 2017 een andere reus uit de Noordzee. Geen haai, maar een heilbot van 1,82 meter lang. Volgens de visser is dat echt enorm: "Normaal is een heilbot maar 80-90 centimeter lang. Dit is gewoon een mens dat aan de lijn hangt", liet visser Mick Zijlstra destijds weten. De reus woog tussen de 70 en 80 kilo.

Mick Zijlstra

2. Krijger Een Wieringer visser keek gek op toen hij recht in het gezicht van een 'krijger' keek. Tijdens het garnalenvissen, viste de vissers een eeuwenoud houten beeld van 30 bij 40 centimeter groot uit het water. Volgens archeologen is het een 'zeldzaam topstuk, een juweel'. Het beeld stamt uit de 17e eeuw. Mogelijk is het een kaagstuk, een eindstuk van een hekwerk aan stuur- of bakboord.

eeuwenoude krijger

3. Slagtand Nog veel ouder is de vondst van Texelse garnalenvisser Jan Simon de Haan. Op de Waddenzee had hij de slagtand van een wolharige mammoet in zijn netten. Het gevaarte is bijna 2,5 meter lang en is vermoedelijk uit de periode van de laatste ijstijd, zo'n 50.000 jaar geleden.

De slagtand van de mammoet is wel even flink tillen voor garnalenvisser Jan Simon de Haan. - Jan Simon de Haan

4. Dieptemijn Helderse viskotters schrokken zich lam toen ze een enorme dieptemijn uit de Tweede Wereldoorlog in hun netten hadden. De, volgens de EOD, Duitse Luftminebombe moest meteen tot ontploffing worden gebracht. Het ding was levensgevaarlijk. De vissers hebben, vanaf een veilige afstand, de ontploffing mogen aanschouwen.

0423_diepte - NH Nieuws

5. Lederschildpad In 2009 haalden Texelse schippers een dode lederschildpad uit de zee. De schildpad, de grootste ter wereld, werd een paar dagen nog levend gespot voor de kust. Het dier kan een schildlengte bereiken van ongeveer drie meter. Het zijn volgens Pierre Bonnet van Ecomare 'extreem zeldzame dieren', en komen niet in de Noordzee voor.

`Ter illustratie: de lederschildpad - AdobeStock