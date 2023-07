West-Friese vmbo-scholen slaan handen ineen om keuzevakken breder aan te bieden

Zes directeuren van middelbare scholen in West-Friesland zijn vanmiddag bij elkaar gekomen in Hoorn. Op het fietspad naast de Provincialeweg hebben zij de handen ineen geslagen, om keuzevakken in het vmbo-onderwijs beschikbaar te maken voor leerlingen van andere scholen in de regio. "Hiermee stellen we het belang van de leerlingen centraal, en kunnen we de scholen in hun kracht gebruiken", stelt projectleider Gerben Bakker van TechniekPact West-Friesland.

De samenwerking geldt voor de Hoornse scholen SG Newton, Tabor College d'Ampte en Vonk. Ook het Martinuscollege en de Vonk-school in Grootebroek sluiten zich bij de samenwerking aan. Samen met opleidingsbedrijven en het bedrijfsleven in West-Friesland wordt gewerkt aan een grotere doorstroom van leerlingen naar een baan.

"In eerste instantie denken wij aan een samenwerking tussen drie Hoornse scholen, die op een paar honderd meter van elkaar vandaan liggen. En ook de scholen in Grootebroek kunnen eenzelfde uitwisselingstraject doen", legt Gerben Bakker van het TechniekPact West-Friesland uit. "Dan is het voor iedereen makkelijk bereikbaar. In de toekomst kunnen we die met elkaar combineren, door leerlingen bijvoorbeeld een dagdeel in de week les te geven op een school in Grootebroek of Hoorn. Dat wordt een uitdaging wat betreft roosters, en is iets wat we uit gaan zoeken."

Als voorbeeld kan het straks zijn dat een leerling van het Tabor College d'Ampte in Hoorn een bepaald vak wil volgen, dat niet beschikbaar is op zijn school. Dan kan die leerling dat vak wel volgen op een andere school in de regio, zoals Vonk. De leerling kan dan voor enkele uren overstappen. De scholen willen dit plan in het schooljaar 2024-2025 lanceren.

De scholen in West-Friesland zijn een traject gestart, waarin onderzocht wordt of leerlingen die een keuzevak willen doen dat niet op hun school aangeboden wordt, kunnen volgen op een andere locatie.

"We zijn er van overtuigd dat de interesse van leerlingen breder is dan het lesaanbod wat ze nu op hun eigen school krijgen aangeboden"

Het aanbieden van de keuzevakken voor leerlingen van andere scholen moet gezien worden als een extra op het bestaande lespakket van de locaties. "Het gros van de lessen zal gewoon op de scholen zijn. Vanaf het derde jaar wordt echter een profiel aangeboden, die per school verschilt", stelt Bakker. "Hierdoor kan het zijn dat een leerling een vak wilt uitoefenen, of een richting op wilt gaan waarvoor op die school geen lessen zijn."

"Door leerlingen dit aan te bieden vanaf het nieuwe schooljaar in 2024, kunnen we de scholen in hun kracht gebruiken en faciliteiten met kennis bundelen", gaat hij verder. "Het is daarbij geen verplichting voor de leerlingen. Als zij dit niet willen, kunnen ze hun vakken gewoon op hun eigen school blijven volgen. We zijn er echter van overtuigd dat de interesse van leerlingen breder is dan het lesaanbod wat ze nu op hun eigen school krijgen aangeboden."

Belang leerling centraal

Jurgen Holtz, directeur bij de Hoornse locatie van Vonk, is enthousiast over de mijlpaal die de scholen met elkaar bereikt hebben. "Hiermee slechten we de hokjes van de scholen, en stellen we het belang van de leerling centraal", licht hij toe.

Vmbo-sectordirecteur Jan Jacob Jaasma van het Martinuscollege in Grootebroek deelt het enthousiasme. Wel ziet hij nog enkele beren op de weg. Zo moet er volgens Jaasma goed gekeken worden naar de beschikbaarheid van leerlingen van de verschillende scholen die gaan samenwerken. En is de organisatorische flexibiliteit van de scholen in dit proces belangrijk, stelt hij.