Proef geslaagd: minder rijen op Schiphol dankzij gratis tijdslot bij beveiliging

Vanaf vandaag kunnen alle reizigers op Schiphol van te voren een tijdslot voor de beveiligingscontrole boeken, en daarmee hun wachttijd aanzienlijk verkorten. De gratis service was tot nu alleen beschikbaar voor passagiers op Europese vluchten, maar vanwege het succes breidt Schiphol de mogelijkheid nu uit naar intercontinentale bestemmingen.

Met de chaos van vorig jaar nog vers in het geheugen, zijn er dit jaar meerdere maatregelen genomen om te voorkomen dat de vertrekhallen op Schiphol opnieuw uitpuilen met wachtende reizigers. Er zijn meer dan 1.000 nieuwe beveiligers aangenomen, er is voorlichtingscampagne voor reizigers en sinds april kan er een tijdslot worden geboekt voor de beveiligingscontrole.

De service was tot nu toe alleen beschikbaar voor reizigers met een bestemming binnen het Schengengebied, dus een Europees land waar geen paspoortcontrole voor geldt. Vanaf nu kan het tijdslot ook geboekt worden op een vlucht naar een niet-Schengenland, zoals de Verenigde Staten of Curaçao. Het reserveren van een tijdslot is drie dagen voor vertrek mogelijk.

Morgen maken zowel Schiphol als KLM meer bekend over mogelijke extra maatregelen die genomen worden om de komende zomerdrukte de baas te blijven.