Definitief: Sam Beukema van AZ naar Bologna

In 2021 verruilde Beukema Go Ahead Eagles voor AZ. In het shirt van de Noord-Hollanders speelde hij 81 wedstrijden en wist hij vijf keer te scoren. In januari raakte hij nog geblesseerd aan zijn knie, maar na een revalidatie van twee maanden kon hij het seizoen probleemloos uitspelen.

Bij Bologna zal Beukema op het veld komen te staan met onder anderen Joshua Zirkzee en Jerdy Schouten.

Opvolger

AZ ziet in PEC Zwolle-verdediger Thomas Beelen de opvolger van Beukema. Of die transfer gaat lukken is de vraag, want ook PSV, Feyenoord en FC Twente hebben interesse in Beelen.