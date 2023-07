Amsterdam aA nl Amsterdamse zorginstelling voor meervoudig beperkte kinderen moet weg vanwege bestemmingsplan

De Waggelmannetjes in Osdorp, waar kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) worden opgevangen, dreigt te verdwijnen. De zorginstelling moet vanwege een aflopende vergunning weg van de huidige plek en een ander geschikt pand lijkt onvindbaar.

De zorginstelling verzorgt dagopvang, thuiszorg, logeerweekenden en vakantieopvang. Gezinnen van deze kinderen kunnen, ondanks de zware zorg, daarmee toch deelnemen aan de maatschappij. Eigenaar Youssra Noureddine - van Lochem had zelf een dochter met ernstige beperking. Ze overleed in 2017 toen ze 11 jaar was. Het was voor Youssra een inspiratie om verpleegkunde te studeren en een kleinschalige zorginstelling specifiek voor deze kinderen bij haar huis op te zetten. Probleem met vergunning Als kleinschalig bedrijf aan huis was dat vergunningtechnisch geen probleem, maar omdat ze vanwege de groeiende vraag naar een andere woning verhuisde, mag de instelling nu niet langer op die locatie blijven bestaan. Dit omdat de instelling is gevestigd op een woonlocatie en dus in strijd is met het bestemmingsplan. Omdat de gemeente erg te spreken is over de zorg die door De Waggelmannetjes wordt geboden, werd vorig jaar voor twee jaar een uitzondering op het bestemmingsplan afgegeven. Maar ondanks hulp van de gemeente lukt het de instelling al enige jaren niet om in de regio een nieuwe plek te vinden. Er zijn wel panden in de stad die geschikt zouden kunnen zijn, maar daar zit geen maatschappelijke functie op, zoals is vereist.

Reactie ZEVMB-kenniscentrum "De Waggelmannetjes is echt uniek. Deze kleinschalige en persoonlijke zorg is er eigenlijk niet in Amsterdam. De vorm waarin de zorg wordt geleverd is in uniek. Als De Waggelmannetjes dicht moet, is er geen andere plek voor de kinderen die naar nu wonen. Geen andere plek met zulke intensieve zorg. Dat zie je ook aan deze cijfers: naar schatting van ons kenniscentrum zijn er 2000 kinderen met ZEVMB in Nederland. 80 tot 90 procent woont thuis, niet omdat de ouders dat willen. Er is gewoon geen plek."

Youssra: "Het is eigenlijk een vrij innovatieve vorm van zorg die wij aanbieden. Zowel opvang als logeren. Men gaat uit van of woonvorm of dagopvang. Wij bieden het allemaal waardoor we nergens terecht kunnen. Zowel niet in een woning, want we zijn een bedrijf, en niet in een bedrijfspand, want we zijn een zorginstelling." Door de problematiek staan Youssra en de veertien kinderen die er zorg krijgen over iets meer dan een jaar op straat. Omdat er maar weinig plekken zijn waar deze specialistische zorg wordt geboden, betekent het dat die kinderen straks geen plek meer hebben, behalve thuis. Het zou betekenen dat er dan thuis 24 uur per dag zorg moet worden gegeven.

"De Waggelmannetjes zorgt ervoor dat ik een beetje ademhalingsruimte krijg" Khadija Essalih, ouder

De kinderen en hun ouders maken zich grote zorgen over het lot van de zorginstelling. "De Waggelmannetjes zorgt ervoor dat ik een beetje ademhalingsruimte krijg en dat ik mij nog sociaal kan opstellen in de samenleving", vertelt moeder Khadija Essalih. Haar zoon wordt vier dagen per week bij de zorginstelling opgevangen. "Stel dat dat zou wegvallen, dan zou ik mij weer geïsoleerd moeten voelen samen met hem thuis. Daar willen we allebei niet naartoe." Youssra hoopt dat er toch een oplossing kan worden gevonden. Ze wil dolgraag met haar zorginstelling naar een ander pand verhuizen, maar loopt naar eigen zeggen tegen regelgeving op. Ze hoopt dat er een uitzondering kan worden gemaakt en vindt dat de gemeente daarin een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.