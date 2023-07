Hoornse uitvinder bouwt unieke lift om grafstenen op te tillen: "Scheelt hoop werk"

Op de Drieboomlaan in Hoorn heeft ondernemer Winfred Wester vandaag zijn uitvinding overhandigd aan vrijwilligers van de Rooms-katholieke begraafplaats. Met deze machine wordt het voor hen makkelijker om grafzerken op te tillen, als deze verzakt zijn. "Het kost zo veel minder kracht", zegt Winfred. "En daarnaast is het ook op andere vlakken duurzaam."

Vanwege zijn beroep dacht Wester na over mogelijkheden om dit werk makkelijker te maken. Samen met een stagiair gaat hij aan de slag met een uitvinding en wordt er een demonstratiemodel in elkaar gezet. Dat bevalt zo goed, dat het idee verder uitgewerkt wordt tot de machine die vanochtend is overhandigd aan de begraafplaats in Hoorn.

"Onder andere mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat er in de jaren negentig van de vorige eeuw weer mensen begraven kon worden op dit Hoornse kerkhof", vertelt hij over de Drieboomlaan. Wester sloot zich aan bij het team van vrijwilligers en samen te zorgen voor het onderhoud op de begraafplaats. Hierbij worden ook grafstenen die verzakt zijn door de vrijwilligers opgetild, waardoor nieuwe grond onder de steen gelegd kan worden om ze weer recht te leggen.

Ondernemer Winfred Wester startte in 1996 zijn bedrijf Hydro West in Oosterblokker. Met dit bedrijf, dat ondertussen naar Zwaag verhuisd is, ontwerpt en maakt hij hydraulische machines.

"Eerder moesten de vrijwilligers van de begraafplaats zelf deze steen optillen. Dat kost enorm veel spierkracht", licht Wester toe. "Ik ga richting de 60 jaar, maar ben daarmee ook een van de jongste vrijwilligers op de Drieboomlaan. Door deze uitvinding hoeven we minder zwaar te tillen, wat het voor iedereen een stuk makkelijker maakt. Het scheelt een hoop werk."

Naast het lichtere werk is de uitvinding van Winfred ook op andere vlakken duurzamer. Zo kost het huren, of kopen van een kraan om deze werkzaamheden uit te voeren veel geld, En zijn ze vaak te groot om over een begraafplaats te rijden, waardoor ze schade aan kunnen richten.

Mogelijke uitbreiding?

De hydraulische uitvinding van Winfred is de eerste in zijn soort. Daarom wordt deze voor nu alleen op de Rooms-katholieke begraafplaats Drieboomlaan in Hoorn gebruikt. "Ik hoop dat we er daar lang gebruik kunnen maken. En dat we het met de huidige, en hopelijk ook nieuwe, vrijwilligers nog maar lang vol kunnen houden."

Voor de toekomst is het wellicht mogelijk voor andere kerkhoven om eenzelfde machine te gebruiken. "Als er interesse voor is op andere plekken, dan kunnen we met elkaar in gesprek", vertelt Wester. "En dan moet het mogelijk zijn om de machine voor een redelijke prijs aan te schaffen."