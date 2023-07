Rare geluiden uit de bosjes? Dat is waarschijnlijk een egel in paringsnood

Het is druk momenteel bij de Egelopvang Haarlem aan de Van Oosten de Bruijnstraat. De egels hebben het namelijk zwaar vanwege de droogte. Bovendien zijn veel mannetjes uitgeput: het is paartijd. "Soms krijgen we mannetjes binnen die het 'heel druk' hebben gehad. Maar na een nachtje goed slapen kunnen ze er weer tegen," aldus Dickie van Riemsdijk van de egelopvang.

Mensen schrikken nogal eens wakker van egels die op zoek zijn naar een partner. Vooral de mannetjes zijn in de nachtelijke uren behoorlijk luidruchtig. Van Riemsdijk: "Als je denkt dat er een verkouden inbreker in de bosjes ligt, dan is het de 'egelliefde'. Dat kan bij egeltjes ook echt dagen duren. Soms komen er mannetjes binnen die het 'heel druk' hebben gehad. Na een nachtje slapen kunnen ze er weer tegen. Ze worden helaas ook vaak aangereden als ze een partner zoeken. Ze leggen hele afstanden af."

Slakken en regenwormen

Maar het zijn niet alleen de hormonen waardoor egels oververmoeid raken en bij de egelopvang terecht komen. "Het heeft lang niet geregend en daar hebben de egels echt last van. Door de droogte laten regenwormen en slakken zich niet zien en die eten ze graag."

De egels die in Haarlem worden opgevangen, krijgen tijdelijk een naam. Dat is beter dan een nummer, maar het blijven wilde dieren, benadrukt Dickie. "Het is geen huisdier. Het is een inheemse wilde diersoort. We zetten ze ook zo snel mogelijk weer uit. Het liefst bij de plek waar ze zijn gevonden, want daar is hun territorium. Lukt dat niet, dan is er hier in de buurt genoeg mooie natuur om ze naartoe te brengen."

Rommelhoekje

Tuinbezitters kunnen de egel een handje helpen om deze periode door te komen. Van Riemsdijk: "Ruim niet alles in de tuin netjes op, maar laat een rommelhoekje over met takjes en blaadjes. Daar kunnen ze schuilen en vinden ze insecten om op te eten. Een bed and breakfast voor egels, noemen we dat."

"Ze zijn ook dol op kattenbrokjes. Om te voorkomen dat die door katten worden opgegeten, kun je een voerhokje voor de egels maken. En zorg ervoor dat er een doorgang in de schutting is. Anders kunnen ze er niet komen, natuurlijk."