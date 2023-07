IJmuidense vissers vissen voshaai van liefst vijf meter op

IJmuidense vissers hebben de voshaai afgelopen week in een van hun netten binnengehaald. Op de afslag van IJmuiden werd direct Fix Fisch, een visgroothandel in Rijnsburg (Zuid-Holland), gebeld met de vraag of ze interesse hadden. De eigenaren van de viszaak wilden niet achter het net vissen en dus besloten ze op een veiling 450 euro voor de haai neer te leggen.

Eigenaar Arie van der Plas van Fix Fisch heeft in al die 35 jaar dat hij in de vishandel actief is, nog nooit zo'n grote vis gezien. Ook zijn zoon Mark, actief binnen het bedrijf, spreekt tegenover NH over een uniek exemplaar. "Dit is echt een megavangst." Een speciaal ingerichte auto die producten langere tijd gekoeld kan houden, moest eraan te pas komen om de vis op te halen.

Verdwaald

Voshaaien komen voornamelijk voor in kustwateren in tropische en gematigde klimaatgebieden. Ze komen tot op een diepte van wel 500 meter voor. Maar op de plek in de Noordzee waar de voshaai gevangen is, schijnt het slechts 30 meter diep te zijn.

Volgens Mark is de kans dan ook aanzienlijk dat de haai de weg kwijt was. "Bij de Nederlandse kust zie je eigenlijk nooit dit soort haaien." Volgens vader Arie is vooral de staart van het beest bijzonder. "Daarmee slaat hij zijn prooien bewusteloos, om vervolgens zo zijn slachtoffertjes op te peuzelen."

Wetenschap

Wat er met de vis gaat gebeuren? "We hebben hem in ieder geval niet gekocht met de intentie hem voor consumptie te gebruiken", vervolgt Mark. "De haai is helaas overleden, we hebben hem gekocht om hem een tweede leven te geven."