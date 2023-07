'Oostzaan en Landsmeer moeten stadsdeel van Amsterdam worden'

Landsmeer en Oostzaan kunnen niet zelfstandig blijven bestaan en moeten een stadsdeel worden van Amsterdam. Dat zegt Aart Ruyter van D66 in Oostzaan in een radio-interview met mediapartner LOL. Volgens Ruyter moeten de twee kleine gemeenten zich samen bij Amsterdam voegen. Mandy Elfferich van D66 in Landsmeer vindt het een onrealistisch plan.

Dat de twee dorpen aan de rand van Amsterdam niet zelfstandig door kunnen, daar zijn de twee D66'ers het wel over eens. "Het is een aflopende zaak" zegt Ruyter en dat weet Elfferich ook. Maar hoe het dan verder moet weten ze nog niet. Oostzaan werkt nu samen met de gemeente Wormerland en Landsmeer is al jaren tevergeefs op zoek naar een fusiepartner.

In een poging om de impasse te doorbreken komt Ruyter van D66 Oostzaan dus nu met een nieuw plan: Oostzaan en Landsmeer als één gezamenlijk stadsdeel van Amsterdam.

Onrealistisch

Maar D66 Landsmeer denkt daar heel anders over. "We denken dat dit voorstel niet realistisch is", aldus partijgenoot Mandy Elfferich van Landsmeer. "Je ziet toch dat Amsterdam vanuit de Stopera wordt geregeerd en dan word je een hele kleine druppel op een gloeiende plaat", laat ze weten in het radioprogramma. Zij is geen voorstander om te fuseren met Amsterdam.

Aart Ruyter denkt dat belangrijke zaken zoals jeugdzorg beter door de grote stad kan worden uitgevoerd. Oostzaan denkt dat lokale zaken wel lokaal opgelost kunnen worden. "Veel ambtenaren zitten toch als éénpitters, als dan iemand weg valt door ziekte of een betere baan valt het hele werk stil", zegt Ruyter over de kleine gemeenten.

Haast

Hoewel Landsmeer al tien jaar naar een fusiepartner zoekt, is er volgens Elfferich geen haast bij. "We hebben het al lang kunnen volhouden." De Ruyter denkt dat ze het binnen acht jaar toch echt geregeld moeten hebben.