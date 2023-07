'Container met 1.120 kilo coke voor onderschepping mogelijk al gecontroleerd in Zuid-Amerika'

De container waarin in juli vorig jaar 1.120 kilo coke tussen een lading cacaobonen werd gevonden, zou mogelijk al eerder in Zuid-Amerika zijn gecontroleerd. Dat kwam vandaag naar voren in een regiezitting bij de rechtbank in Alkmaar.

In de Noord-Hollandse drugszaak staan in totaal vier verdachten terecht, onder wie twee oud-havenmedewerkers en een vrachtwagenchauffeur (55) uit Enkhuizen.

De politie onderschepte half juli 2022 een lading coke van 1.120 kilo in een vrachtwagen vol cacaobonen , die even daarvoor was vertrokken vanuit het Amsterdamse Westelijk Havengebied.

Vier verdachten

In totaal heeft justitie vier verdachten in beeld. Het zou gaan om de 30-jarige A.S. uit Alkmaar, die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als de 'spil van het verhaal'. Hij zou op moment van arrestatie op het kantoor van een Zaans transportbedrijf werken, met onder meer een containerterminal in Amsterdam. "Deze verdachte stond al in 2020 met zijn voeten midden in de drugshandel", zo tekende het Noordhollands Dagblad eerder op.

De andere verdachten zijn de Amsterdamse I.Z. (41), de 27-jarige K.K. uit Purmerend (ook een voormalige medewerker van het transportbedrijf) en de 55-jarige J. van C. uit Enkhuizen die de vrachtwagen zou hebben bestuurd. Hij zou volgens bronnen rondom het onderzoek een verzoek hebben gekregen 'iets op te halen en ergens heen te brengen'.

Alle vier de verdachten ontkennen iets met drugssmokkel te maken hebben. Drie van hen zitten nog altijd vast. Medeverdachte A.S., die vandaag wel aanwezig was in de rechtbank, mag het vervolg van zijn strafzaak sinds een paar maanden in vrijheid afwachten.