Zingende leraar Pieter Veenboer nog altijd geliefd: "Hij zocht me op na mijn ongeluk"

Zo'n leraar die 50 jaar later nog steeds een glimlach op je gezicht tovert: dat is Pieter Veenboer. Als je zijn oud-leerlingen mag geloven tenminste. Tijdens de reünie ter ere van het 65-jarig bestaan van het Amstelveense Keizer Karel College (KKC) stond hij na lange tijd weer voor de klas.

"Het was meestal een tamelijke keet bij hem in de klas", lacht oud-leerling Sylvia Eekelschot. Ze heeft genoeg anekdotes over haar vroegere docent Engels te vertellen. "Tijdens mijn mondeling examen zat hij met zijn poot in het gips. Toen mochten we het gewoon bij hem thuis doen. Mét koffie en koekjes", herinnert ze zich bijvoorbeeld. Veenboer woont nog steeds in Ouderkerk aan de Amstel; een kleine gemeente naast Amstelveen. Hij ging op een vriendschappelijke manier met zijn leerlingen om, vertelt hij zelf, maar ook zij zagen het zo. "Het was een relaxte leraar. Een leuke gast", omschrijft Monique de Bie hem. Onconventioneel Veenboer hield er een wat onconventionele lesmethode op na. Regelmatig pakte hij zijn gitaar erbij. "Dan plozen we een songtekst uit of mochten leerlingen zelf een couplet schrijven", vertelt hij. "Het contact met de leerlingen en het lesgeven mis ik nog weleens", geeft de docent in hart en nieren toe. Als conrector en later zelfs rector, sprak hij vaak met leerlingen en was erg begaan met ze.

"Pieter kwam mij even opbeuren. Dat is voor mij heel belangrijk geweest" Oud-leerling Wessel Korrel

Voor Wessel Korrel is Veenboer dan ook dé reden om de reünie te bezoeken. Hij heeft een speciale herinnering aan zijn oud-leraar. Het is deze zomer namelijk precies vijftig jaar geleden dat Wessel op de Polderweg in Ouderkerk op zijn brommer werd aangereden door twee brommers zonder licht. "Ik was eigenlijk al opgegeven", weet Wessel. Toch kwam hij na anderhalve week bij uit zijn coma. "Ik heb die hele zomer alleen maar in het ziekenhuis gelegen. Toen ik net weer thuiskwam, kwam Pieter mij even opbeuren. Dat is voor mij heel belangrijk geweest."

Zo zag Pieter Veenboer er zo'n vijftig jaar geleden uit - Archief Keizer Karel College