Taxichauffeur zoekt nabestaanden slachtoffer A4-crash: "Was de laatste die hem sprak"

Wie was de 77-jarige bestuurder van de autoambulance die afgelopen woensdag bij het tragische verkeersongeluk op de A4 in Hoofddorp om het leven kwam? En waarom werkte hij op zijn hoge leeftijd nog? Het zijn vragen die taxichauffeur Bram al dagen bezighouden.

Bram heeft net klanten afgezet op Schiphol als het vreselijk misgaat. Kort nadat hij de A4 richting de Maasstad is opgereden, komt hij bij de afslag Hoofddorp-Zuid in een 'vrij plotselinge' file terecht. "De matrixborden (met daarop de snelheidsbeperkingen, red.) waren net aangesprongen, denk ik. Ik stond stil en de vrachtwagen achter mij ook."

Die overpeinzingen zijn niet zonder reden, want de Rotterdammer was getuige van de crash en de laatste die woorden met de man heeft gewisseld. Kort daarna overleed de Lissenaar . "Misschien heeft zijn familie ook wel vragen", legt Bram uit aan NH, op de vraag waarom hij alles op alles zet om de nabestaanden op te sporen.

"Meneer, blijf bij me! Blijf bij me!"

Luttele seconden later hoort hij achter zich een gigantische klap. "Ik voelde de lucht verplaatsen." Bram springt uit z'n taxi en rent naar achteren, voorbij de vrachtwagen. Dan ziet hij dat er een autoambulance achterop de vrachtwagen is gereden, en beseft onmiddellijk dat het goed mis is. "Er kwam een rookwolk uit, ik belde direct 112."

Terwijl Bram met de meldkamer aan de lijn hangt, richt hij zijn aandacht op de chauffeur. "De motor zat bijna bij z'n benen", beschrijft hij hoe de voorkant van de autoambulance door de impact van de klap in elkaar is geschoven, "en zijn hele gezicht zat onder het bloed." Dan krijgt hij door dat het slachtoffer nog leeft. "Hij zei: 'ik heb pijn'."

Hulpdiensten

"Meneer, blijf bij me, blijf bij me", zegt Bram tegen de man, wanneer hij probeert te voorkomen dat het slachtoffer wegvalt. "Ik hield zijn hand vast, en toen ik omkeek zag ik zo'n grote auto van Koninklijke Marechaussee. Ik riep: 'stop! Stop! Help!'" Bram vermoedt dat de KMar-auto vanwege de nabijheid van Schiphol al in de buurt was, en daarom zo snel bij het ongeluk aanwezig was.