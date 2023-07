Levende standbeelden overspoelen Zaandam: "Lekker de hele dag gek doen"

De binnenstad van Zaandam was vandaag het toneel voor levende standbeelden tijdens het Nederlands Kampioenschap Living Statues. Tientallen deelnemers kwamen vanuit heel Nederland naar de Bullekerk in Zaandam om zich een paar uur om te toveren tot standbeeld. "Je bent gewoon lekker de hele dag gek aan het doen, je hoeft even niet jezelf te zijn", vertelt een van de standbeelden.