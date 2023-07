Weer spoeddebat aangevraagd nadat hulpdiensten hinder ondervinden rondom knip

Er zijn zaterdag vier incidenten geweest waarbij hulpdiensten in de problemen kwamen door extreme verkeersdrukte in de stad. Dat blijkt uit een brief van verkeerswethouder Van der Horst aan de gemeenteraad. De drukte werd veroorzaakt door de knip in de Weesperstraat, afsluiting van de A10 Noord, een dichte IJtunnel en Keti Koti. Er is nu weer een spoeddebat aangevraagd door de oppositiepartijen.

Het gaat om twee incidenten met ambulances, één incident met een brandweerwagen en één met een politieauto. Die laatste moest allerlei 'capriolen' uithalen om door de verkeersdrukte in Oost te komen. De politieauto, die een melding kreeg met hoge prioriteit, vertrok gisterochtend rond 10.00 uur vanaf het bureau in Watergraafsmeer en kwam vast te staan bij een opstopping op de Panamalaan en Piet Heinkade. Door een stremming in de IJtunnel kon het verkeer geen kant op en moest de politieauto iets minder dan een kilometer over de middenberm, het fietspad en tegen het verkeer in om alsnog op tijd ter plaatse te kunnen komen. Dezelfde ochtend reed een brandweerwagen vanuit de kazerne bij de IJtunnel met spoed naar een melding over een gaslucht in een woning. Naast een tijdelijke afsluiting bij de IJtunnel is het hele weekend lang een stuk snelweg op de A10 Noord dicht door het aanleggen van stil asfalt. De brandweerwagen kon er hierdoor 'erg moeilijk doorkomen' en kwam met vertraging ter plaatse, schrijft van der Horst in haar raadsbrief. De VVD heeft, samen met verschillende oppositiepartijen, opnieuw een spoeddebat aangevraagd, zo laat raadslid Nijssen weten in een tweet.

Bloembakken op rijstrook Ook een ambulancewagen die gisterochtend zonder spoed vanaf de Indische Buurt naar Noord reed stond lang stil in de verkeersopstoppingen. De rit van 9,2 kilometer duurde uiteindelijk een slordige twee uur. In de nacht van vrijdag op zaterdag waren er bloembakken op één van de vrije rijstroken gezet. Ambulancemedewerkers hebben de bloembakken weer moeten terugschuiven waardoor ze te laat aankwamen bij hun spoedmelding. Van der Horst vertelt in de brief dat er zaterdag meermaals contact is geweest met de Amsterdamse verkeersleiding en met Rijkswaterstaat. Tezamen is de afweging gemaakt om, ondanks de drukte, de slagbomen niet te openen. Dit omdat een opening van de slagbomen "een aanzuigende werken zou kunnen hebben op het verkeer dat de A10 wil mijden", aldus van der Horst. Dagelijkse update Na het enerverende spoeddebat van woensdagavond, waar door berichtgeving van AT5 bleek dat er toch wél incidenten met vertraagde hulpdiensten zijn geweest rondom de Weesperknip, beloofde Van der Horst een dagelijkse update te geven over nieuwe incidenten. Afgelopen donderdag waren er drie incidenten: twee ambulances en één brandweerwagen kregen te maken met hinder en vertraging, onder meer door een defecte slagboom en langzaam rijdend verkeer. Vrijdag werden er geen incidenten gemeld.