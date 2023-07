Haarlemse Bakenessergracht afgeladen voor Spaarnestad Concert

Er was bijna geen plekje meer over: tientallen boten kwamen gisteravond samen in de Haarlemse Bakenessergracht voor het Spaarnestad Concert. Onder anderen Astrid 'Ik doe wat ik doe' Nijgh trad er op, samen met operazangeres Donij van Doorn.

Het Kennemer Jeugd Orkest onder leiding van Matthijs Broers ontving tijdens het Haarlemse muziekfeest gasten zoals operazangeres Donij van Doorn en de 14-jarige winnaar van het Prinses Christina Concours: Tom ten Broecke.

Ook trad de Haarlemse The Flowertown Jazzband op, dat in de jaren vijftig is opgericht en daarmee Haarlems oudste jazzband 'oude stijl' genoemd kan worden. Voor Broers was dit de laatste keer dat hij de optrad als dirigent van het jeugdorkest: in november legt hij na 38 jaar zijn stokje neer.

Meezingfinale

Het Spaarnestad Concert eindigde met een meezingfinale onder leiding van Astrid Nijgh, bekend van het nummer 'Ik doe wat ik doe'.

De organisatie had een Heel Haarlem zingt Nijgh-zangwedstrijd uitgeschreven. De winnaar daarvan, Marcel Klingeler, zong samen met Astrid Nijgh een duet. Hits van tekstschrijver Lennaert Nijgh - niet toevallig ook Astrid Nijghs ex-man - kwamen langs, zoals het bekende Malle Babbe en Het land van Maas en Waal.