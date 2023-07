Rondje Zuiderzee of hotelletje in Friesland: duizenden fietsers na jaren weer Afsluitdijk over

Voor het eerst sinds 2019 was het fietspad op de Afsluitdijk vandaag weer eens geopend, en dat lieten duizenden fietsers en wandelaars zich geen twee keer vertellen. Een beetje geluk hadden ze vandaag wel: terwijl het in de rest van de provincie een groot deel van de dag regende, bleef het op de Afsluitdijk vrijwel droog.

Afsluitdijk dit weekend open voor recreanten: "Overnachten in Friesland en morgen weer terug" - NH Nieuws

Vouwfietsen, ligfietsen, racefietsen en natuurlijk traditionele fietsen: zo'n beetje alle tweewielers waren vandaag present op de 32 kilometer lange dijk. Sommige recreanten maakten de oversteek een keer, anderen fietsten ook weer terug en de echte die-hards gingen voor een klein of groot rondje IJsselmeer. Opladen "We overnachten in een hotelletje en dan doen we morgen de reis terug", vertelt een Schagenaar aan verslaggever Rosanne van Veen. Helemaal zeker van een geslaagde terugreis zijn ze nog niet, vult zijn vrouw lachend aan. "We hopen dat we kunnen opladen, want morgen hebben we tegenwind. En anders staan we halverwege zonder batterij."

De dijk wordt grondig gerenoveerd en is daarom al jaren dicht. En ook de komende jaren moet er nog veel werk worden verzet om de dijk toekomstbestendig te maken. De eenmalige openstelling dit weekend heeft dan ook flink wat voeten in aarde: vlak voor het weekend asfalteerde Rijkswaterstaat nog snel wat stukken fietspad, en tientallen vrijwilligers moesten kilometers aan afzettingen plaatsen. Iconisch Al met al kost de enige openstelling van het fietspad op de dijk ongeveer 100.000 euro, maar Rijkswaterstaat liet eerder aan NH weten dat ze het die investering meer dan waard vindt. "Het is een iconisch deel voor fietsend Nederland", zei Jaap Buitink. "Ik noem het de Alpe D'Huez van Nederland. Het is toch prachtig als we het na zoveel jaar weer open kunnen stellen voor de fietsers." Hoewel de werkzaamheden nog jaren in beslag zullen nemen, wordt de dijk naar verwachting in 2024 weer een weekend lang geopend voor fietsers. Kees Mourits hoopt dat de dijk vaker opengaat voor recreanten. "Het icoon wordt nog iconischer, maar we vinden één keer per jaar open te weinig."

Ook olympisch schaatskampioen Erben Wennemars is vandaag van de partij, en maakt - zoals een groot sportman betaamt - een groot rondje Zuiderzee. "Ik heb er al 206 opzitten, nog 130 te gaan", vertelt hij over zijn vorderingen. De weersomstandigheden vallen hem vies tegen. "Dit is het enige stukje dat het droog is, maar ik heb alleen maar regen, regen en nog eens regen gehad."

Erben Wennemars maakt rondje Zuiderzee: "Morgen lekker op de bank" - NH

Een jong stel heeft drie dagen uitgetrokken voor het rondje Zuiderzee. "Dat is iets waar we al een paar jaar op wachten, dus dat is wel heel leuk." En dat heeft woordvoerder Johan de Boer van Rijkswaterstaat vandaag vaker gehoord. "Van mensen die eindelijk die ontbrekende etappe van het Zuiderzeepad kunnen lopen."

