Tranen van blijdschap na excuses koning bij Keti Koti Alkmaar

De eerste grootse Keti Koti-viering van Alkmaar begon druilerig en grijs, maar na officiële excuses van koning Willem-Alexander brak de hemel voorzichtig open. "Onze voorouders luisterden mee", reageert een geëmotioneerde Henk Heilbron van de werkgroep Keti Koti Alkmaar.

Keti Koti Alkmaar - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Een vrouw in een witte jurk met gouden borduursels en een hoofddoek in de kleuren van de Surinaamse vlag, loopt zingend langs het publiek. Ze draagt een houten bak met water en sprenkelt dit over de grond. Een andere vrouw in een rood-groen neemt het over. 'Ik roep onze voorouders op ons bij te staan in deze bijeenkomst. Het is onze gezamenlijke geschiedenis en we moeten dit samen doen. Laten we hier na afloop in liefde weggaan en zorgen dat er betere tijden aanbreken.'

Priscilla Overbeek/NH Nieuws

Het plengoffer is een voorouder-ritueel en de aftrap van de eerste officiële Keti Koti (uitspraak: Kitti Kotti) viering in Alkmaar. Hoewel het weer niet meezit, is er veel publiek op afgekomen. De tribune zit vol en ook achter de tent waar het ritueel zich afspeelt, staan mensen te kijken. Kaaimannen en zweepslagen Er volgen verhalen van nazaten. Herinneringen uit Suriname, van kaaimannen, apen en waterkreken maar ook over het leed van de tot slaaf gemaakten op plantage Alkmaar. "Op het moment van afschaffing werkten daar 445 slaven", vertelt een van de sprekers. "Ze kregen zweepslagen, werden verkracht en verminkt. Ook mochten ze niet naar de kerk. Want stel je voor dat ze daar zouden leren dat ieder mens gelijk is."

NH Nieuws / Maaike Polder

Dan volgt het historische moment vanuit Amsterdam door de speakers: Koning Willem- Alexander vraagt tijdens zijn speech om vergiffenis. 'De slavernij was een misdaad tegen de menselijkheid waartegen het huis van Oranje-Nassau niets heeft ondernomen. Je kunt je niet achter wetten verschuilen als mensen tot beesten worden gereduceerd. Mensen vastketenen, brandmerken en straffeloos doden. Het wekt ontzag dat velen de kracht vonden hiertegen te strijden.' Kippenvel Er wordt geklapt, gejuicht en sommigen pinken een traan weg. Ook Henk Heilbron van de werkgroep Keti Koti Alkmaar is geraakt door de woorden. "Heel indrukwekkend. De excuses zaten al een beetje in de pijplijn, maar toch kreeg ik kippenvel."

Priscilla Overbeek/NH Nieuws

Excuses vanuit de gemeente kwamen er vandaag niet. Die wil eerst het onderzoek naar de rol van Alkmaarse stadsbestuurders in het slavernijverleden afwachten. Er zou nu nog te weinig kennis zijn, stelt burgemeester Anja Schouten. "Hoezo is er nu te weinig kennis, een van de plantages heette notabene Alkmaar", reageren meerderen in het publiek. Excuses met waarde "Een oprecht gemeend excuses heeft pas waarde als je weet waarvoor je excuses maakt", verklaart Schouten. "We willen precies kunnen zeggen welke rol het stadsbestuur heeft gespeeld." Na de speech slaat de trek toe en staan er dikke rijen bij de eetkraampjes. Er zijn Surinaamse broodjes, nasi en bami, schaafijs in alle kleuren en allerlei soorten taart. De Brassband begint te spelen en er wordt voorzichtig aan gedanst. Henk kijkt ontroerd het terrein over. "Wat ben ik blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Er zijn veel meer mensen op afgekomen dan we hadden durven hopen. Vandaag ben ik een hele trotse Alkmaarder."