Gooise brandweer komt met regelmaat te laat, maar reden tot zorg is dat niet

"Cijfers zeggen niet alles", zegt hij. "Als je kijkt naar de cijfers, zie je dat wij in de dichtbebouwde gebieden prima op tijd komen, binnen de eisen die het bestuur stelt. In de buitengebieden hebben wij kwetsbaarheden. Die zijn er vooral overdag. Dit komt doordat veel brandweerzorg door vrijwilligers wordt uitgevoerd, die elders aan het werk zijn. Dan zie je dat het langer duurt voordat je voldoende mensen bij de brand hebt."

In Nederland worden er hoge eisen gesteld aan de brandweerlieden en de brandveiligheid. "We stellen dezelfde eisen aan beroeps als aan vrijwilligers. Bij incidenten proberen wij om tijdig genoeg mensen te hebben", zegt Rozendal. "De normtijden zijn in de loop van de jaren veranderd. Tegenwoordig is het zo dat er 6 mensen bij een woningbrand ter plaatse moeten zijn. Soms komen we met kleinere eenheden ter plaatse met 2 of 4 mensen. Maar er wordt gekeken naar 6 mensen. Daarom geeft het soms een vertekend beeld in de cijfers."

Norm

In de huidige situatie is het zo dat voor elke type woning of pand een andere opkomsttijd geldt. "De norm waar wij het nu over hebben gaat over woningbranden", vertelt Rozendal. "Het verschilt per situatie. In veel gevallen zijn wij op tijd. En waar we te laat komen, valt het vaak binnen de 2 minuten marge. Soms duurt het langer, omdat sommige kazernes niet op tijd met 4 man kan uitrukken. Dan rukt een andere kazerne uit, die er dan iets langer over doet om ter plaatse te komen."

Geen zorgen

Rozendal geeft aan dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. "Het is wel een reden om alert en waakzaam te zijn. Want het blijft een voortdurende inspanning om voldoende mensen geïnteresseerd en geboeid te hebben bij de brandweer. De vrijwilligheid van mensen is een enorme kracht. Ze dragen bij aan de samenhang in de gemeenschap. Als het onder druk staat, dan vullen wij het bij met kantoorpersoneel die op de dag op de kazerne kunnen werken."

Luister het hele interview met Joep Rozendal via deze link.