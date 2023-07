Tien miljoen voor meer groen in centrum van Almere

De gemeente Almere heeft bijna tien miljoen gekregen van Het Rijk. Dit geld is bedoeld voor meer groen in het centrum van de stad. De komende jaren worden er in de stad veel woningen bijgebouwd, vooral rond de Randstad en de Wisselweg. Om de nieuwe gebieden ook aantrekkelijk te maken is volgens wethouder Maaike Veeningen ook veel groen nodig.

"Het is een heel stenig gebied in tegenstelling tot de rest van Almere." Veeningen legt uit dat het geld hiervoor hard nodig is. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hittekaart van Almere, dan is het centrum heel duidelijk een hete plek omdat er zo weinig groen is."

Centrum 'groot en ruim opgezet'

Maar geen woningen bouwen en alleen groen toevoegen is geen optie. "Voor heel veel steden is het moeilijk om te bouwen en groen toe te voegen, maar ons centrum is groot en ruim opgezet. Hierdoor is er ruimte om woningen, maar ook groen toe te voegen", vertelt Veeningen.



Nadat de woningen in 2025 worden opgeleverd zal het groen worden aangeplant. Hoe het eruit komt te zien is nog niet bekend. "Het zal gaan om een afwisseling van soorten groen dat bijvoorbeeld ook water kan vasthouden, schaduw kan creëren maar ook de biodiversiteit kan stimuleren."

Groen rondje

De gemeente bepaalt uiteindelijk hoe het wordt ingericht, als het aan Veeningen ligt zal de nieuwe beplanting aansluiten op dat van de Esplanade, stadhuis en het station. "Ik zou het leuk vinden als je straks een groen rondje kan lopen door het centrum."