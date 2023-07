Vanaf vandaag kun je via een filmpje inspreken in de gemeenteraad

Amsterdammers kunnen vanaf vandaag in de raadscommissies van de gemeenteraad ook inspreken via filmpjes. De gemeente hoopt dat het hierdoor voor meer mensen mogelijk wordt om in te spreken en hun ideeën te laten horen.

De video mag maximaal drie minuten duren. Dat is net zo lang als een inspreker heeft als deze fysiek in de vergadering aanwezig is. Volgens de gemeente is deze maatregel nodig omdat er te weinig tijd bleek te zijn voor de soms vele insprekers. Er is namelijk slechts ruimte voor drie insprekers per agendapunt. En dus moest de gemeente op zoek naar alternatieven.

Volgens de gemeente kunnen er speciale inspreekavonden worden georganiseerd en sprekers kunnen teksten opsturen en bij de vergaderstukken laten plaatsen. Vanaf vandaag is het dus ook mogelijk om filmpjes in te sturen. De filmpjes worden dan bij de vergaderstukken geplaatst en zijn later ook terug te vinden. “We gaan de komende tijd bekijken of dit Amsterdammers helpt om hun mening te geven en ons als raadslid helpt onze mening te vormen”, laat het presidium van de gemeenteraad weten.