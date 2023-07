Heemskerkers vrezen meer overlast, nu supermarkten ook op zondag langer open zijn

Vanaf deze maand kunnen Heemskerkers een jaar lang ook op zondag tot 20.00 uur boodschappen doen. Het is nog een experiment, maar sommige bewoners van de appartementen boven de Jumbo aan het Haydnplein denken dat de kogel al door de kerk is en de supermarkt vanaf nu permanent op zondagavond open is. “Het is een zoethoudertje”, zegt een bewoonster die vanaf nu meer overlast verwacht.

“Ik kan mijn balkondeur niet openen. Er is constant herrie van verkeer. Als de Jumbo dicht is, komt er rust op het plein. En dan kan je lekker op het balkon zitten. Als ik wist dat het zo zou uitpakken, was ik hier niet komen wonen.”

Sommige bewoners zijn blij met de ruimere openingstijden, anderen vrezen vooral dat hun zondagse avonduren vanaf nu worden verstoord. Onder hen een bewoonster die anoniem wil blijven. “Zondagavond was de enige avond dat we rust hadden en dat wordt ons nu ontnomen”, zegt ze tegen NH.

De proef is gestart om gehoor te geven aan de wens van Heemskerkse supermarkten, die tot nu toe op zondag om 17.00 uur de deuren moesten sluiten. Door drie uur langer open te blijven, hopen ze hun klanten beter te kunnen bedienen. Toch is niet iedereen even blij met die verruiming, zo blijkt als NH Nieuws langs gaat in het appartementencomplex boven de Jumbo aan het Haydnplein.

"Als je geen boodschappen in huis hebt, is dat niet mijn probleem"

Buurman Dennis sluit zich hierbij aan: “Ik heb last van de auto’s, het is rumoerig en je hoort getoeter. Je kan de hele week al ik weet niet hoeveel uur boodschappen doen. De Jumbo is de hele week van zes tot tien open. Moet het op zondag dan ook nog tot later? Als je geen boodschappen in huis hebt, is dat niet mijn probleem, dat moet je dan maar eerder regelen als ze open zijn.”

'Zondag soort rustdag'

Bewoner Gerard is iets genuanceerder: “Eigenlijk is de zondag natuurlijk een soort rustdag, dus dan lijkt vijf uur mij een mooie tijd om te sluiten. Ik snap dat we mee moeten gaan met de tijd, maar je bent wel een beetje je rust kwijt. En voor wat? Het is een zakkie chips of een dingetje, puur voor het gemak.”

Sommige bewoners van het complex zijn niet bezorgd, maar juist blij dat ze ook op zondagavond nog even de winkel in kunnen voor een vergeten boodschap. Bewoner Peter Klus ziet het wel zitten: “Eerst moest je ervoor zorgen dat je zondags voor vijven de boodschappen in huis had, en nu kun je even rustig aan doen.” Ook mevrouw Scholten ziet het positief in: “Het is toch heerlijk? Je hebt hier alles binnen handbereik. Mensen moeten niet zo klagen.”