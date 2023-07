Almere wil meer begraafplaatsen om ruimtegebrek voor te blijven

Verder onderzoekt de gemeente of er een natuurbegraafplaats in de stad kan komen, al heeft dat nog wel wat voeten in de aarde. Natuurbegraafplaatsen liggen namelijk meestal in een bestaand natuurgebied. In Almere is dat niet mogelijk door de hoge grondwaterstand. De gemeente onderzoekt of de grond op bepaalde plekken opgehoogd kan worden, om zo voldoende afstand te houden tussen een graf en het grondwater.

Het CDA in Almere zette zich eind vorig jaar in voor de aanleg van een natuurbegraafplaats. Aan die vraag lijkt nu dus te worden voldaan.

Islamitische begraafplaatsen

Ook meerdere islamitische organisaties hebben gevraagd om extra begraafruimte. Zo wil het islamitische deel van de begraafplaats in Stad aan de Kruidenweg uitbreiden en wil het Islamitisch Kerkgenootschap Almere op de eigen grond in Oosterwold een begraafplaats realiseren, naast de moskee die daar wordt gebouwd.

Een derde aanvraag voor een islamitische begraafplaats komt van het Maatschappelijk Platform Islamitische Gemeenschap Ettihad. Die wil een deel van de nieuw te realiseren begraafplaats. Islamitische begraafplaatsen moeten aan een aantal regels voldoen. Zo worden mensen op de plekken 'eeuwig' begraven. De graven mogen volgens het islamitisch geloof niet geruimd worden.

De voorstellen en aanvragen moeten nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd.