Rechtbank: drie jaar cel en tbs voor aansteken woningbrand bij ex in Amsterdam

De Rechtbank Amsterdam heeft de 32-jarige man die op 3 januari dit jaar een woning van zijn ex aan de Laanweg in Noord in brand zette, veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De man stichtte opzettelijk brand in de achtertuin van de woning waar zijn ex-vriendin en haar zoon destijds woonde. "Eerder opgelegde straffen hebben niet structureel geleid tot gedragsverandering", aldus de rechtbank.

Martin Damen

"Ik vind het verschrikkelijk en heb het nooit zo bedoeld", zei de man twee weken geleden tijdens de zitting. De dader bekende de brand op de Laanweg te hebben aangestoken. Het OM eiste toen vier jaar cel en tbs. De man vertelde aan de rechter dat hij 'woedend was' en dat hij 'een kronkel in zijn hoofd had' toen het gebeurde. "Ik ben meteen weggerend en bedacht de volgende dag pas wat er gebeurde." Het OM verdacht de man van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. De rechtbank laat weten dat de man lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis en mogelijke traumagerelateerde klachten. Bovendien is er sprake van een groot risico tot herhaalbaarheid, de man zou eerder onder toezicht vanuit de reclassering hebben gestaan, wat mislukte: "De deskundigen achten de kans op recidive van geweldsincidenten hoog." Daarom komt de rechtbank uit op drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

"Deze traumatische ervaring heeft ons leven voorgoed veranderd" bewoner uitgebrande huis

Onbewoonbaar De brand begon die nacht met een scooter die in de achtertuin in de fik stond. De brand sloeg vervolgens over naar het huis, waarna het pand binnen de kortste keren volledig in lichterlaaie stond. De ex van B. en haar zoon konden het huis net op tijd verlaten. Er raakte niemand gewond, wel raakten de woningen van de buren beschadigd en werd de getroffen woning volledig onbewoonbaar verklaard. De 54-jarige bewoonster en ex van B. liet tijdens de inhoudelijke behandeling weten de brand elke iedere dag wel een keer te herbeleven. "Alles, maar ook alles, al onze bezittingen zijn ons die nacht ontnomen. Deze traumatische ervaring heeft ons leven voorgoed veranderd", vertelde de vrouw toen. En haar zoon vertelde tijdens de vorige zitting: "Enkel barbecuerook is al genoeg om de nacht opnieuw te beleven."