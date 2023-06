Inheemse Keti Koti viering bij basisschool 't Fluitschip in Hoorn

Leerlingen van basisschool Het Fluitschip in Hoorn vierden vandaag Keti Koti. Naast muziek maken en knutselen, was er ook een gastles. Aiyana Elmzoon en Uriël Sabajo van stichting Empowering Indigenous Suriname kwamen langs met een lesprogramma over de inheemse cultuur van Suriname.

“De inheemse cultuur is vaak onderbelicht als we het hebben over Keti Koti en Suriname”, vertelt Aiyana. “We merken dat veel kennis niet verspreid wordt, dat er niet over gepraat wordt.” En dat terwijl veel van de inheemse cultuur onderdeel is van ons dagelijks leven: voetbal, hockey en akkerbouw vinden hun oorsprong in de inheemse cultuur. Maar ook hoe met de natuur wordt omgegaan. Uriël Sabajo voegt hieraan toe: “Vooral het stukje klimaatverandering hebben we hierin ook meegenomen, om dat besef te creëren van dat we goed voor onze natuur moeten zorgen.” Aiyana: “We vinden het belangrijk om ook onze geschiedenis mee te geven, met als doel om de kinderen een mooie boodschap mee te geven, vanuit ook het inheemse perspectief. Op hoe je met de natuur omgaat bijvoorbeeld, en met elkaar.”