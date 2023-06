Banjeren in het zand: omwonenden zetten eerste stappen op Hoorns stadsstrand

De uitvoerende partijen spraken deze middag eerst de genodigden toe in de schouwburg, naast het strand. Zo'n 300 mensen luisterden met belangstelling naar het project stadsstrand, dat zelfs tot aan Mozambique internationale aandacht geniet voor de manier waarop het ontwikkeld is, zo liet Reijer Baas, manager van Alliantie Markermeerdijken weten.

Hoorn verwacht dat het veel publiek zal trekken. Maar hoeveel precies? "Dat is lastig in te schatten. Maar met zo'n 400 meter lange kustlijn, moet er wel een plekje te vinden zijn", zegt wethouder Arthur Helling. Volgend jaar gaat het tweede deel van het stadsstrand open. "Dan komt er nog 500 meter strand bij."

Of er ook een strandwacht komt? Helling: "Nee dat is er niet. Het is een openbaar recreatiegebied." Maar er zijn wel voorzorgsmaatregelen: zoals de ballenlijnen in het water voor de diepte en borden met de 'spelregels'.

'Playa Grote Waal'

"Het was natuurlijk al playa Grote Waal, dat is het nu echt", zegt inwoner Susanne, die altijd met haar kinderen al aan de dijk zwom vanuit de achtergelegen wijk, de Grote Waal. "Je kan hier mooi wandelen, prachtige natuur. We gaan er zeker van genieten."

De 73-jarige Marga Heddes, waagde zich als eerste op de fitnesstoestellen. Door een QR-code te scannen, volgen de instructies voor het gebruik. Op handen en voeten, drukt ze zich op in het rulle zand. "Dat ging nog niet echt soepeltjes, maar dat komt nog wel. Ik woon in de buurt en ga vrij veel oefenen."

Na de primeur door de inwoners, is het morgen op 1 juli dan echt zo ver: vanaf 8 uur 's morgens kan iedereen het stadsstrand op.