Voor dit stel is geen Schiphol-vraag te moeilijk: "Soms denken ze dat we robots zijn"

Wie vier jaar geleden een gate op Schiphol niet kon vinden, paspoort kwijt was of kind uit het oog was verloren, kon terecht bij een van de opvallend gele informatiebalies op Schiphol. Maar voor de luchthaven hadden die balies hun beste tijd gehad en werden vervangen door reuzentablets, met daarin alle nodige informatie of een medewerker onder de knop. Die kan via een camera de hulpbehoevende reiziger op weg helpen. Maar de nostalgie van de ouderwetse informatiebalie blijft, en passagiers en personeel verlangen er soms naar terug.

Bij Gerrit-Jan en Larissa kunnen reizigers op Schiphol terecht met hun vragen - NH Nieuws / Doron Sajet

De informatiebalies op Schiphol verdwenen in 2018. Volgens de luchthaven hebben reizigers meer behoefte aan digitale hulp via de Schiphol-app op hun smartphone. Een deel van het personeel dat de balies bemande, werd ontslagen. Toch blijven er altijd medewerkers nodig om reizigers te helpen die hun vragen niet beantwoord krijgen via de app of een van de reuzentablets die je in elke terminal van Schiphol kan vinden. Zo zijn alle plattegronden van de luchthaven te vinden in de informatiezuilen. De machines zijn doodeenvoudig te bedienen, mede dankzij een scanner die de instapkaart kan lezen en de verdwaalde reiziger de goede richting op kan sturen. Een medewerker van Schiphol spreken kan ook. Met een druk op de knop komt vrijwel meteen een videoverbinding tot stand. Het artikel gaat verder onder de video.

Deze reuzentablets kwamen in plaats van de informatiebalies op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Gerrit-Jan Heuker en Larissa Ordelman werken vanaf een kantoorruimte op een verdieping boven Vertrekhal 2. Daar beantwoorden ze de video-oproepen of krijgen ze gegevens om om te roepen in de terminals. Naast het kantoor is een studio waarvandaan naar ieder willekeurig deel van Schiphol een omroep gedaan kan worden. Zo moet Gerrit-Jan een passagier naar de gevonden voorwerpen-balie sturen tussen de E- en F-pier. Larissa beantwoordt vooral eenvoudige vragen van reizigers die hun gate niet kunnen vinden of zich afvragen of er een speelhoek is op Schiphol. Ze spreekt ook vloeiend Portugees en helpt een Braziliaanse vrouw in haar eigen taal uit de brand. Robot Als Larissa op het scherm verschijnt, is niet altijd voor iedereen duidelijk dat ze een echt mens is. "Soms is het: bent u een robot? Dat is dan de vraag. Maar dan zeggen wij, nee zeker niet". Indien nodig loopt Larissa naar een reiziger toe, om hem in levende lijve te helpen. Gerrit-Jan en Larissa zijn pas in dienst gekomen, nadat de informatiebalies al op Schiphol waren verdwenen. Miriam Cornelissen is daarentegen wel al wat langer in dienst als vraagbaak op de luchthaven. Ze geeft toe de tijd van de informatiebalies soms wel te missen. "Maar ik vind het ook erg leuk wat Schiphol bedacht heeft voor de informatiezuilen", vertelt Miriam. "Dat je bijvoorbeeld opgeroepen kan worden om mensen te helpen, waardoor je echt wel meer en langer met ze in contact kan zijn."

De reportage op Schiphol is onderdeel van de Zomertoer: Ziel van de regio. In die serie gaat NH-presentator Koen Burger via de grenzen van onze provincie op zoek naar de ziel van iedere regio. Vandaag strijkt hij neer in Haarlemmermeer. De aflevering bekijk je vanaf 17:10 uur op televisie. Alle afleveringen van de Zomertoer zijn hier terug te vinden.