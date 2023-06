Lessen over slavernij in traditionele kleding afgesloten met show in Amsterdam

Leerlingen van drie basisscholen uit Noord werden vanmorgen getrakteerd op traditionele zang en dans in het Zonnehuis in Noord. De show was de afsluiting van Keti Koti Junior, een leertraject waar leerlingen les krijgen over het Nederlandse slavernijverleden en met creatieve opdrachten aan de slag gaan om het bespreekbaar te maken in de klas: "Ik vond het heel cool."

"Het kwam allemaal samen, we hadden een moment van bezinning en natuurlijk de muziek. Ik heb het idee dat de kinderen het leuk hebben gehad", vertelt Britt-Marie van der Drift van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Dat kunnen de leerlingen beamen: "Allemaal traditionele kleding en dans, ik vond het geweldig", zegt Noa. En ook Disaira is enthousiast: "Die muziek hoor ik thuis ook, vertelt ze. De leerlingen hebben zich de afgelopen week ondergedompeld in één thema: het Nederlandse Slavernijverleden. Over het leertraject van de afgelopen weken vertelt van der Drift: "Het is heel goed ontvangen, de kinderen hebben veel kennis gekregen, sommigen wisten zelf al veel."

Dit jaar deden er enkele basisscholen uit Amsterdam Noord en uit Oost mee aan het programma. Van der Drift is daar blij mee: "We vinden het belangrijk dat kinderen er kennis van hebben, het is een deel van onze geschiedenis. Vooral in Amsterdam zie je het overal. Belangrijk dat kinderen hiervan weten." Het lesprogramma is volgens haar divers: "We leren ze de feitelijkheden zoals jaartallen, maar het is ook gefocust op verhalen van het verzet en de rol van de stad Amsterdam."

"Ik heb geleerd dat er wel 1600 mensen in een schip werden vervoerd en als je ziek was, werd je eruit gegooid" Wiesje

Wiesje vertelt dat ze niet wist hoe erg het was: "Ik heb geleerd dat er wel 1600 mensen in een schip werden vervoerd en als je ziek was werd je eruit gegooid, zegt ze. Noa vertelt dat ze het soms best lastig vond om het over slavernijverleden te hebben: "Het zijn hele moeilijke ervaring van die mensen, daardoor word je geraakt." Om het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas, gingen de leerlingen na de lessen samen met verschillende kunstdocenten met creatieve opdrachten aan de slag: "Je kunt daar alles in kwijt. Het is een expressie van jezelf. Er is geen goed of fout", vertelt Saskia Noordhuis van Noordje, dat zich richt op kinderkunst in Noord.