Er wordt volop getraind in gekraakte dojo, maar de gemeente wil Wes (20) er uit

'Ush' roepen Wes (20) en een paar andere jongens tegen hun trainer Jimmy van Iperen, en ze beginnen in een volledig witte dojo tegen de acht bokszakken te rammen. Het vergeten en verborgen pandje aan de rand van Velsen-Noord is binnen een mum van tijd volledig opgeknapt en Wes heeft gisteren aan de politie gemeld: 'Ik heb dit gekraakt'. De gemeente wil namelijk dat hij zo snel mogelijk vertrekt, schreef die deze week in een brief.

En dat niet alleen: hij besteedde zijn spaargeld aan onder andere de houten vloer en tien bokszakken in de nieuwe en nog naar verf ruikende trainingsruimte. Wes: "Die zakken hadden we wel voor een mooie prijs, 470 euro in totaal." Het raamkozijn werd ze geschonken, zodat er ook licht binnenvalt in het opvallend koele gebouwtje, als de verslaggever er vanmiddag binnenstapt.

Wes is een lange twintigjarige, die vaak wat verlegen glimlacht en altijd met twee woorden spreekt. Maar vergis je niet: in de dojo zetten zijn ontblote afgetrainde torso en een indrukwekkende reikwijdte van zijn lange benen zijn ambities als vechtsporter kracht bij.

Toen Wes (20) en zijn vader Cor het huisje ontdekten, kwamen ze meteen in actie, want zij zijn al een tijdje op zoek naar een geschikte plek om goed te kunnen trainen om Wes' professionele vechtsportambities waar te kunnen maken.

Twee weken geleden was de dojo nog een donker hok met puin, poep, bladeren en een beschimmelde slaapzak. Een vergeten huisje in de bosjes in de bocht waar de Wijkerstraatweg overgaat in de Grote Hout- of Koningsweg.

Wes en Cor dachten zeker niet dat ze gratis en voor niets op het plekje zouden kunnen blijven. Maar toen niemand zich als eigenaar meldde, vonden ze het ook niet nodig nog langer te wachten met actie. "Terwijl we bezig zijn, meldt zich wel iemand en dan willen we gerust wel huur betalen, of een constructie bedenken, zoals bij anti-kraakpanden bijvoorbeeld."'

Cor: "We vroegen rond van wie dit eigenlijk is, maar niemand wist het. Er lagen papieren in het huisje, dat gewoon open was. We hebben iedereen gebeld die daarop stond, maar niemand wist van iets. En er stonden jaartallen op als 2001."

Niet van plan toestemming te geven

Het antwoord kwam deze week. Het is van de gemeente en die is niet van plan Wes en zijn sportvrienden te laten blijven. "Wij hebben u geen toestemming gegeven om dat gebouw te mogen gebruiken. Wij zijn ook niet van plan om u toestemming te geven", staat er in een brief van afgelopen woensdag aan vader Cor.

Cor en Wes vroegen raad aan andere krakers en dus volgde een officieel belletje van Wes naar de politie met de mededeling dat hij het pandje nu officieel gekraakt heeft. "Nu wachten we op een reactie", zegt Cor.

Hij zegt wel te weten waarom de gemeente zich niet erg coöperatief opstelt: "Jimmy en ik hebben niet zo'n goede reputatie. Maar Wes is de vriendelijkste jongen die er bestaat." Bovendien denkt trainer Jimmy dat ze met deze gym zorgen voor wat sociale controle op de jeugd van Velsen-Noord: "Als ze hier komen trainen, houden we ze ook een beetje in de gaten."

Zo zag het kraakpand er twee weken geleden nog uit: