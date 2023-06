Organisatie vreugdevuur gaat in gesprek met Amsterdam over volgende editie

Flora4Life, de organisatie die jaarlijks het vreugdevuur in Floradorp regelt met oud en nieuw, gaat in gesprek met stadsdeel Amsterdam-Noord over een mogelijke volgende editie. De organisatie gaat met 'frisse hoop' de gesprekken in en ook het stadsdeel staat 'zeker open' voor een nieuw oudejaarsvuur.

"We hadden in het begin van dit jaar natuurlijk een hoop om handen", begint Patrick van Bronswijk van Flora4Life. Nadat het vreugdevuur vorig jaar laat op de avond toch werd verboden door de gemeente, ging alsnog de fik er in. Burgemeester Femke Halsema was daarna niet te spreken over de organisatie, maar dat gold voor de stichting ook andersom. De organisatie liet weten dat zij twijfelden of ze het vuur nog wel wilden organiseren. Na een bakje koffie met de burgemeester en een gesprek met stadsdeelvoorzitter Brahim Abid concludeerden de partijen dat het ging om miscommunicatie en konden ze weer verder met elkaar.

Verantwoordelijkheid

"Wij willen het komende jaarwisseling nog een kans geven. Volgende week gaan we in gesprek met de projectleider van het stadsdeel over een aantal zaken." Voor Flora4Life is in dat gesprek vooral belangrijk dat duidelijk wordt wie welke verantwoordelijkheid heeft tijdens het evenement. "Wij letten natuurlijk wel goed op, maar wij zijn geen politiemacht en willen dat ook niet worden."

Het stadsdeel laat weten dat de stichting 'absoluut geen politiemacht is' en verwijst naar het rapport dat halverwege mei uitkwam over Floravuur. Daarin stond ook dat het 'noodzakelijk is om vroegtijdig een duidelijke taakverdeling met bijbehorende verantwoordelijkheden af te spreken'. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak met verschillende scenario's en heeft de stichting een coördinerende rol tijdens het evenement.

Extra maatregelen?

Voor de stichting hoeft het vuur niet meer groter, de stapel is nu maximaal tien meter breed en acht meter hoog, maar kleiner zien ze het liever ook niet. Het rapport stelt dat de stapel eerst het best tot vier meter hoog kan worden opgebouwd en - als het weer het toelaat - deze nog hoger kan worden.

Van Bronswijk ziet ook graag zogenoemde waternevelaars, een soort watergordijn, aan de kant van de Buiksloterdijk om een eventuele vonkenregen tegen te gaan. Of en welke extra maatregelen het stadsdeel gaat nemen is nog niet duidelijk. "We gaan kijken naar het rapport en op basis daarvan gaan we kijken welke maatregelen we nemen."