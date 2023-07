Kijk 'm gaan: veelbesproken opvangschip Silja Europa vertrokken naar Rotterdam

De Silja Europa is vandaag in alle vroegte uit Velsen-Noord vertrokken naar Rotterdam. De laatste bewoners, een groep vrouwen heeft donderdag het schip verlaten en is voorlopig elders ondergebracht. De Silja zal in Rotterdam gebruikt worden als doorstroomlocatie voor statushouders. Lucie Faber werkte als vrijwilliger op de Silja: "de mensen zal ik missen, de boot niet".

De Silja Europa meert aan aan de VOB-kade

Ruim negen maanden lag de Silja aan de VOB kade in Velsen-Noord en diende als verblijfplaats voor honderden asielzoekers. Het schip zou oorspronkelijk al in maart vertrekken maar dat werd steeds uitgesteld tot het uiteindelijk vandaag rond half zeven in de ochtend toch echt het ruime sop koos (zie de tweede video onderaan dit artikel).

"De mensen heb ik uitgezwaaid, het schip ga ik niet missen" Lucie Faber, vrijwilliger opvangschip Sielja Europa

Ook op de dag voor vertrek mogen we niet de kade op in verband met de werkzaamheden voor de afvaart. Voor het hek waar de portier zo als gewoonlijk vriendelijk maar beslist alle vragen afwimpelt verzamelt een dame van middelbare leeftijd met een knijper en een emmer zwerfafval. Lucie Faber woont in de buurt en heeft heel lang als vrijwilliger op de Silja Europa gewerkt. "Ik denk dat het een super-de-luxe locatie is geweest" zegt ze. Ze gaf Nederlandse les aan de mannen op de Silja en heeft met sommigen nog steeds contact. "Dan hoor je verhalen over andere opvanglocaties en dan zeggen ze allemaal 'we hebben het heel goed gehad'", zegt Faber.

Opvangschip Silja vertrekt naar Rotterdam - NH Nieuws

De meeste asielzoekers die op de Silja Europa verbleven, werden eerder overgeplaatst naar andere opvanglocaties in Nederland. De overgebleven 264 mensen hebben 'binding in de regio', en keren terug naar de VOB-kade als het nieuwe, kleinere opvang schip is neergelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die in Castricum en Heemskerk naar school gaan. Verwacht wordt dat het nieuwe opvang schip eind augustus, begin september klaar ligt voor de bewoners. Bekijk hier hoe de Silja Europa vanochtend om half 7 vertrok uit Velsen-Noord:

Silja Europa vertrekt uit Velsen-Noord - NH Nieuws