NH Airtime: Prijsvechter Play hervat IJslands avontuur op Schiphol

Hij is niet te missen tussen het overwegend KLM-blauw, Transavia-groen en Easyjet-oranje op Schiphol: de vuurrode Airbus A320neo van prijsvechter Play uit IJsland. En gemist worden is het laatste dat de budgetvlieger nog wil laten gebeuren. Na een kort avontuur dat in december 2021 begon en al na enkele maanden spaak liep, heeft Play opnieuw landingsrechten op Schiphol kunnen bemachtigen.

De budgetmaatschappij vliegt tot het najaar vijf keer per week tussen Keflavik en Schiphol. Daarna wordt er zelfs elke dag tussen de twee luchthavens gevlogen. Play is niet de enige maatschappij die vluchten van Schiphol naar IJsland aanbiedt, ook Transavia en Icelandair knokken hier om de gunst van reiziger. Voor Play en Icelandair is Schiphol bovendien belangrijk voor passagiers die via Keflavik willen doorvliegen naar de Verenigde Staten.

Play heeft tien vliegtuigen: vier Airbus A321neo's en zes A320neo's, dezelfde types die KLM en Transavia hebben besteld om hun verouderde Boeing 737-vloot mee te vervangen. Zoals bij elke prijsvechter kost bij Play ieder extraatje ook extra geld, zoals snacks, drankjes, ruimbagage of een stoel voorin in het vliegtuig. Veel verschil tussen de zitplaatsen is er verder niet, gezien er alleen maar een economy class is.