Kickbokser Rachid geeft collega met hersentumor hoop met inzameling voor behandeling in VS

De Hoofddorpse kickbokser Rachid Belani zamelt deze week geld in voor zijn vroegere concurrent Robbie Hageman. Robbie heeft een ongeneeslijke hersentumor, maar zou dankzij een behandeling in de Verenigde Staten nog jaren langer kunnen leven. Daar is alleen veel geld voor nodig.

Een deel van dat bedrag haalde Robbie in april in zijn hometown Eindhoven op met zijn eigen afscheidswedstrijd tegen niemand minder dan Rachid. Omdat Robbie sinds de ontdekking van de tumor altijd is blijven trainen, voelt hij zich nog topfit en zou het liefst wedstrijden blijven vechten.

Na vijf chemokuren en twee operaties hebben artsen in Nederland de hoop opgegeven dat Robbie ooit nog beter zal worden. Robbie richt zijn pijlen liever op dat wat wél mogelijk is, en probeert daarom genoeg geld bij elkaar te harken om de behandeling in de VS te betalen.

Mobiel is Robbie zeker nog, zo bleek gisteren in de Hoofddorpse sportschool waar hij op initiatief van de maatschappelijk betrokken Rachid benefiettrainingen geeft. "Deze jongen heeft me gewoon geraakt, voor hem heb ik een zwak, dus daarom doe ik dit voor hem", zegt Rachid.

Robbie geeft twee trainingen: één voor kinderen en één voor volwassenen. Ieder van hen doneert minimaal tien euro voor een les. Inmiddels staat de teller van de totale inzamelingsactie (zowel de actie van Rachid als die van andere donateurs) op bijna 200 duizend euro. Toch is dat nog lang niet genoeg, want in totaal is er bijna een half miljoen nodig om Robbies behandeling in de VS te bekostigen.

Robbie is blij met de steun van zijn voormalige concurrent: "Er zijn veel mensen die wat betekenen, dus dat geeft hoop." Over Rachids inspanningen is hij extra lovend. "Hij helpt me dubbel, dat vind ik erg fijn."