De Verdwenen Stad: Huis ter Kleef, Haarlems enige kasteel ligt nu onder de grond, maar moet straks weer gaan leven

In het programma De Verdwenen Stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Haarlem om te kijken hoe die in de loop van de tijd is veranderd. In deze aflevering zijn we in de Haarlemmer kweektuin aan de Kleverlaan. Daar liggen namelijk, verstopt onder het groen, de restanten van het Haarlemse kasteel Huis ter Kleef.

"Het is nog het enige overgebleven kasteel van Haarlem. Er is weliswaar heel weinig van overgebleven, maar toch. Het ligt dicht bij de stad en heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Haarlem. Er zijn mooie verhalen te vertellen over de adellijke bewoners en over de families die hier gezeten hebben. Eigenlijk weet geen Haarlemmer meer dat we zo'n kasteel hadden."

En dat is goed te zien, of beter gezegd: niet goed te zien. De restanten van het kasteel liggen namelijk grotendeels onder de grond. Als het aan de stadsarcheoloog ligt, komt daar verandering in. Het kasteel moet weer gaan leven onder de Haarlemmers.

"Na het beleg", vertelt Van Zalinge, "hebben de Spanjaarden het verwoest. De vraag is nog hoe. Men heeft het over opspringen, dus met bommen en granaten en buskruit. Waarschijnlijk was het iets minder spectaculair, maar ze hebben het wel goed uitgewoond."

Op het terrein van de Haarlemse kweektuin is het goed zoeken naar wat resteert van het ooit zo roemruchte kasteel Huis ter Kleef. Gelukkig zijn wij in goed gezelschap, want stadsarcheoloog Anja van Zalinge leidt ons rond. Het vergt ook enige uitleg om je te kunnen inbeelden hoe het er hier ooit moeten hebben uitgezien. En ooit is tot het einde van de 16e eeuw. Toen was het kasteel het onderkomen van de Spaanse commandanten tijdens het beleg van Haarlem. Daarna werd Huis ter Kleef geschiedenis.

Het is nu ook maar moeilijk voor te stellen vanwege de begroeiing. Zelfs onder een grote vijgenboom vind je nog delen van het kasteel. "Ja, een prachtige boom", zegt Van Zalinge, "maar hieronder", ze wijst om zich heen, "ligt eigenlijk het hele complex. Het enige wat je nog ziet, is de noordtoren. Bovenop de westvleugel, met een keuken en een feestzaal, staat nu die vijgenboom, dus wat is daar straks nog van over als je die boom weghaalt."

"Je ziet er ook weinig meer van", vervolgt Van Zalinge haar betoog. "Mijn vraag is dus: hoe kunnen we het kasteel weer beleefbaar maken. Hoe kunnen we de Haarlemmers vertellen wat voor een mooi kasteel hier stond en wat er hier allemaal is gebeurd."

Een manier om het kasteel en haar geschiedenis weer tot leven te wekken, is te laten zien wat er in de loop der jaren allemaal is opgegraven aan gebruiksvoorwerpen. Veel daarvan kwam uit de slotgracht. Die slotgracht was aanzienlijk groter dan het slootje dat het nu is. Met een aanloopje spring je 'm zo over. Maar hij was ooit twintig tot vijfentwintig meter breed.

Slotgracht met geheimen

Van Zalinge: "Die gracht is minutieus uitgegraven en daar kwamen heel wat vondsten uit. Van dagelijks afval uit de keuken, kapot servies, tot hele bijzondere dingen als sieraden of mooie ornamenten en versieringen uit het kasteel zelf. Al die voorwerpen vertellen ons meer over het leven van de mensen van dit kasteel. En ook wat ze aten en dronken."

Zo kwamen er uit de gracht botjes van reigers, een 17e-eeuwse delicatesse, maar merkwaardig genoeg ook botten van een dolfijn. En die dolfijn is vast niet zomaar aan komen zwemmen. Verhalen genoeg om nog te ontdekken.

Erik Weber is een van de leden van de Archeologische werkgroep die hier maandenlang iedere vrije zaterdag aan het graven is geweest. Trots laat hij ons tafels vol scherven zien. "Hier liggen scherven uit een van de oudste lagen van het kasteel, materiaal van rond 1250. Daar zijn we hartstikke blij mee. We hebben een deel kunnen puzzelen. Dan krijg je een goed beeld van wat het is, waar het vandaan komt en hoe oud het is."

