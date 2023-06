Nog snel tanken voordat de prijs omhoog gaat: benzine bij meerdere stations op

Vanaf morgen gaan de brandstofprijzen omhoog en om daarop te anticiperen gooien veel Noord-Hollanders vandaag nog even snel de tank (en de jerrycans) vol. Dat zorgt voor drukte bij de tankstations en irritatie bij de Noord-Hollanders.

"Ik vind het belachelijk", klaagt een mevrouw bij een tankstation in Beverwijk. "Alles wordt driedubbel belast." Bij veel benzinestations staan al de hele dag flinke rijen en bij het Tango tankstation in Hoofddorp zou de benzine zelfs op zijn, meldt een tipgever aan NH. Een woordvoerder van Tango bevestigt dat bij meerdere stations de benzine inderdaad op is. "En er is een grote kans dat ze vandaag niet meer zullen worden bijgevuld", benadrukt de woordvoerder. Bij meerdere stations is de benzine nu dus op. Dat aantal zal volgens de woordvoerder nog toenemen naarmate meer mensen aansluiten in de rijen. "Maar we hebben extra chauffeurs geregeld en werken met een maximale bezetting." 2,15 euro per liter Want nu kan het nog. Vanaf morgen wordt autorijden een stuk duurder. De vorig jaar verlaagde accijns op benzine gaan per 1 juli met zo’n 14 cent per liter omhoog. De adviesprijs voor benzine gaat dan naar de 2,15 euro per liter. Diesel wordt 10 cent duurder en LPG gaat met 6 cent omhoog. Voor een volle tank ben je dan gemiddeld zo'n 5 à 10 euro duurder uit.

De korting op de accijns werd vorig jaar in april ingevoerd toen de prijzen voor benzine en diesel flink toenamen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Om de pijn in de portemonnee wat te verzachten, werd er een korting van 17 cent per liter op benzine ingevoerd en 11 cent per liter op diesel. Maar daar komt morgen een einde aan. Tweederde naar de schatkist Nederland is koploper in Europa als het gaat om brandstofprijzen en dat zit hem vooral in de belastingdruk die de overheid erop voert. Volgens Paul van Selms van consumentenorganisatie United Consumers vloeit zo'n tweederde deel van de brandstofprijs rechtstreeks de schatkist in. "Allereerst is er een vast bedrag aan accijns dat op een liter brandstof wordt geheven", zo legt van Selms uit. Daar bovenop komt nog de btw en nog wat andere vormen van belasting. "Zo betalen oliemaatschappijen een voorraadheffing, een belasting die afgedragen moet worden vanwege de tijdelijke opslag van brandstof. En voor pompen gelegen aan de snelweg geldt bovendien dat ze zogeheten 'precario' moeten betalen: een heffing voor het gebruik van de grond onder een tankstation. Al deze belastingen worden uiteindelijk doorberekend aan de klant." De hogere prijs zal vanavond om klokslag middernacht ingaan.