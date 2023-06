Kinderen mogen finale schoolkorfbal niet spelen: "Er was één meisje teveel in het team"

Susan de Wette, moeder van de 9-jarige Sam, vertelt over de bittere teleurstelling voor haar dochter en teamgenoten. "Ze waren met overmacht eerste geworden in een poule van vier en waren vol vertrouwen op de eindoverwinning. Het is dan heel zuur als je een dag later hoort dat je niet mee mag doen."

De wedstrijden werden gespeeld in teams van acht spelers, vier jongen en vier meisjes. Gebruikelijk is bij korfbal dat als er een meisje meer is, zij haar shirt omkeert en als jongen wordt geteld. "Tijdens de wedstrijden in de poule is er door de verschillende scheidsrechters ook niets gezegd. Dat het niet bleek dus pas veel later", vertelt Susan.

Vervelend

De organisatie en de school houden het op een beveiligde miscommunicatie. Susan: "Ze zeggen nu van: vervelend, maar volgend jaar is er weer een kans. Maar voor onze kinderen is het een enorme domper."