Grondeigenaren binnenduinrand Vogelenzang brengen advocaat in stelling

Met een uitgebreide brief van een juridisch adviesbureau kloppen de grondeigenaren in de binnenduinrand in Vogelenzang opnieuw bij de provincie aan. Gedeputeerde Esther Rommel wees de plannen van de ondernemers om de natuur in het gebied te versterken meerdere keren af. Tot grote teleurstelling van paardenpensionhouder Rutger van der Peet: "Ons plan scheelt heel veel belastinggeld en er komt alleen maar meer natuur."

Als het aan de provincie ligt, moet het bedrijf van Van der Peet flink inkrimpen: nu lopen er nog zo'n 170 paarden rond, maar dat aantal zou terug moeten naar 40. Dat is niet rendabel voor Van der Peet. Zijn bedrijf ligt precies tussen twee natuurgebieden in. De provincie wil die twee gebieden met elkaar verbinden in het kader van het Natuurnetwerk Nederland.

De grondeigenaren in het gebied bedachten samen met de gemeente Bloemendaal een alternatief plan. Dat plan heet Ons Perspectief werd eind februari aangeboden aan gedeputeerde Esther Rommel. De provincie wil meerdere ondernemers uitkopen of onteigenen om een aaneensluitend natuurnetwerk te realiseren. De ondernemers denken dat de doelstellingen makkelijk gehaald kunnen worden door gebruik te maken van grond die toch al in handen van overheidsinstanties is.

Alleen maar meer natuur

Van der Peet: "Ons plan zit juridisch gezien prima in elkaar. Het scheelt heel veel gemeenschapsgeld, want de provincie hoeft de ondernemers niet uit te kopen. Ondernemers kunnen blijven ondernemen en er komt in ons plan alleen maar meer natuur. Dat natuurnetwerk is dan in 2027 alsnog gerealiseerd."

Maar de provincie blijkt halsstarrig. In mei werd het alternatieve plan van Van der Peet en zijn buren afgeserveerd. Een gesprek tussen de gemeente Bloemendaal en de provincie begin deze maand leverde ook al niets op. Daar hebben de grondeigenaren deze week opnieuw een brief aan gedeputeerde Rommel gestuurd, met het dringende verzoek om toch nog eens goed naar Ons Perspectief te kijken.

Door de strot geduwd

Rutger van der Peet verwacht geen snelle reactie, de formatiebesprekingen na de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland lopen immers nog. "Hoe het verder gaat, is natuurlijk ook afhankelijk van de uitkomst van de formatie. Maar we hopen dat onze plannen ook in de formatiebesprekingen worden meegenomen. Kijk er nu eens serieus naar!"

Vooralsnog is de ondernemer niet te spreken over de plannen die de provincie met het gebied heeft: "Die worden ons door de strot geduwd. Het is zelfs voor onze juridisch adviseur moeilijk om bij het overleg over het gebied aan te schuiven."

Dat de brief aan de provincie door een juridisch adviesbureau is opgesteld, lijkt een voorbode te zijn voor een gang naar de rechter. Van der Peet: "Als het moet, dan moet het. Maar laten we hopen dat het niet zover komt. Nogmaals: onze plannen zijn goed voor de natuur en het scheelt veel belastinggeld. Laten we samenwerken op basis van onderling vertrouwen."

Vogelenzangse Strandvlakte

Veel tijd voor uitleg heeft Van der Peet vandaag niet: "We hebben de hele dag scholieren op bezoek. Leerlingen van de groep 6 van de basisscholen in Vogelenzang en Bennebroek doen namelijk mee aan het project Vogelenzangse Strandvlakte." De leerlingen struinen onder meer met een boswachter door het natuurgebied, krijgen geschiedenisles van een verhalenverteller en komen op het bedrijf van Van der Peet koeien melken en leren hoe ze met paarden moeten omgaan.

Kijk hier naar de reportage van vorig jaar over deze speciale lesdag voor scholieren uit de omgeving.