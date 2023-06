De Peiling: de derde helft is goud waard

Als het aan de overheid ligt zit een lekker biertje in de derde helft er binnenkort niet meer in. Er zou namelijk een verbod komen op alcohol in sportkantines. Ook in de supermarkten gaat het alcoholaanbod krimpen, want daar moeten wijn en speciaal biertjes verdwijnen. Wat vind jij daarvan? Is het een goed idee of moet alcohol overal te koop blijven?