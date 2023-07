Waar moet nieuw Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt komen? "Prachtige plek ook voor Slavernijmuseum"

"Wat is er nu mooier om het mooiste gebouw van Amsterdam híér neer te zetten?", zegt CDA-raadslid Diederik Boomsma op een stuk braak liggend grond naast metrostation Kraaiennest. Boomsma heeft een motie ingediend om het Paleis voor Volksvlijt in ere te herstellen in Zuidoost.

OBA Next

Hij denkt zo twee vliegen in een klap te slaan. Het college heeft 36 miljoen euro gereserveerd voor de nog te bouwen OBA Next in Zuidoost en daarnaast nog eens 50 miljoen euro voor andere culturele voorzieningen in het stadsdeel, "mogelijk in combinatie met de OBA Next".