De Leeuwenpaal. Zo moet de nieuwe carpoolplaats langs de A27 bij Blaricum gaan heten

Er wordt nog hard gewerkt aan de nieuwe capoolplaats aan de Stichtseweg bij Blaricum. Maar een naam is er al. 'De Leeuwenpaal' is een verwijzing naar een oude grenspaal die 200 meter verderop op de hoek van de Randweg Oost en de Stichtseweg staat.

Het idee voor de naam komt van de kleurijke Blaricummer Frans Ruijter. Als lid van de straatnamencommissie in Blaricum is hij zich bewust van historie van de plaats. De Leeuwenpaal staat op de grens van 't Gooi en Het Sticht. De huidige grens van Utrecht en Noord Holland. De paal werd daar, aanvankelijk in een houten uitvoering, in 1351 neergezet.

Grensgeschillen

Er staan nu nog 23 van deze palen op de grens tussen de provincies, Ze werden geplaatst om grensgeschillen te voorkomen tussen het Bisdom Utrecht en het graafschap Holland. Die grens loopt nu nog steeds van de Leeuwenpaal in een rechte lijn langs de Gooiergracht richting de Domtoren in Utrecht.